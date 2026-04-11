Guanajuato crea Registro de Agresores Sexuales: este es el tiempo que los violentadores estarán inscritos en el sistema

Juzgados de Arequipa logran récord de producción judicial: 1.900 resoluciones contra agresores de mujeres y menores. (Foto Difusión)

El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó las reformas al Código Penal que promovió el gobeirno estatal para crear el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.

La nueva ley obliga a inscribir en este registro a quienes reciban sentencia firme por delitos como feminicidio, trata de menores, abuso sexual, acoso, hostigamiento, afectación a la intimidad, captación y tráfico de menores, corrupción y explotación sexual.

¿Cómo será el registro de agresores y cuánto tiempo estarán inscritos?

La inscripción será obligatoria y el juez debe ordenarla cuando exista sentencia firme.

El registro permanecerá vigente durante todo el tiempo que dure la condena de prisión, incluso si la pena es sustituida o suspendida conforme a la ley.

Puntos clave:

La inscripción se mantendrá por un periodo adicional de diez años después de que la persona sentenciada obtenga su libertad .

La reparación del daño moral no exime a los sentenciados de aparecer en el registro.

La Fiscalía General del Estado será responsable de administrar y operar este registro.

Iniciativa genera debate en el Congreso

La creación del registro generó discusión entre legisladores.

Algunos diputados defendieron la medida como necesaria para prevenir nuevos delitos y proteger a las víctimas, especialmente a niñas, niños y adolescentes. Señalaron que la herramienta ayuda a controlar la reincidencia y fortalece la justicia.

Otras voces advirtieron sobre posibles problemas de constitucionalidad, argumentando que un registro público con temporalidad extendida puede funcionar como una sanción adicional y afectar derechos como la reinserción social y la privacidad.

Sin embargo, la mayoría consideró que el interés superior de la niñez y la protección de las víctimas justifican la medida.

La propuesta para que el registro fuera de acceso restringido solo a autoridades no fue aprobada.

Gobernadora agradece aprobación, resalta protección a la infancia

La gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo agradeció al Congreso la aprobación de la iniciativa y señaló que se trata de un avance importante para fortalecer la justicia y la protección de las víctimas.

Destacó que el registro permitirá un mejor control, seguimiento y prevención, y que la cobertura se amplía a nuevos delitos, especialmente en entornos digitales.

García Muñoz Ledo afirmó que este esfuerzo está centrado en el bienestar y la seguridad de las niñas, niños y adolescentes en Guanajuato, y reiteró su compromiso de impulsar acciones para que crezcan en entornos seguros y libres de violencia.

“Hoy damos un paso firme en la protección de las niñas, niños, adolescentes y de todas las personas frente a la violencia sexual en Guanajuato. La aprobación del Registro Público de Personas Agresores Sexuales fue una iniciativa que presentamos al Congreso de Guanajuato.

“Representa un avance muy importante para fortalecer la justicia, la prevención y la protección de las víctimas. Este instrumento permitirá que, una vez que exista una sentencia firme, las personas responsables de delitos sexuales queden inscritas en un registro público, generando un mecanismo de control, de seguimiento y de prevención que contribuye a evitar la reincidencia y a proteger a la sociedad”, puntualizó.