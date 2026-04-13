Presidenta de la Cámara de diputados visita municipio de Nuevo León en acto del PAN

Kenia López Rabadán resaltó que San Nicolás de los Garza es el municipio más panista de México tras 35 años de victorias del PAN. Crédito: X/@kenialopezr

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, destacó este domingo 12 de abril que San Nicolás de los Garza, en el municipio de Nuevo León, es “el municipio más panista de todo México”, donde el PAN suma 35 años consecutivos de victorias electorales.

Durante un evento en el municipio, López Rabadán reconoció a militantes con 30, 40 y 50 años de permanencia en el PAN. “Hablé del PAN, la oposición, el deber ser, la familia, la patria, la libertad. Hablé de la importancia de un PAN unido y fuerte. De nuestros fundadores y de nuestros principios”, señaló la diputada en sus redes sociales.

En la ceremonia participaron el alcalde Daniel Carrillo, el presidente estatal Policarpo Flores, la presidenta del PAN local Camila Hinojosa, así como las diputadas federales Lily Olivares, Nancy Olguín y Paola Itzel Zamora. El coordinador de diputados locales de Nuevo León, Carlos de la Fuente, también estuvo presente.

López Rabadán agradeció a los asistentes y concluyó su mensaje con un llamado: “Sigamos trabajando, México lo merece”.

Kenia López Rabadán exige transparencia y medidas urgentes ante reportes de hundimiento de pilotes en el Tren Maya

La diputada Kenia López Rabadán exige transparencia y medidas urgentes tras reportes de hundimiento de pilotes en el Tren Maya. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

La diputada Kenia López Rabadán solicitó el pasado 8 de abril garantías de seguridad y acciones inmediatas para prevenir tragedias en la construcción del Tren Maya, después de que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció la petición de un dictamen técnico tras la denuncia sobre el posible hundimiento de pilotes en el tramo 5, un riesgo que la legisladora advierte podría derivar en un siniestro similar al del ferrocarril transístmico, cuya falla dejó 14 víctimas mortales meses atrás.

El llamado de López Rabadán pretende evitar que se repita una catástrofe vinculada a la infraestructura ferroviaria del país.

En un video viral que circula desde el pasado 7 de abril, un ingeniero de Quintana Roo muestra trabajos de apuntalamiento en la sección en cuestión. El contenido destaca la preocupación: “Hay hundimiento de pilotes, son 7 mil, ¿cómo va a estar este tramo dentro de un año?”, señala la voz protagonista. El registro visual también exhibe la intervención de elementos del Ejército mexicano, encargados de las labores estructurales en zonas de cenotes y cavernas.

El PAN acusa a Morena de los problemas económicos de Pemex

El PAN denuncia que la deuda de Pemex alcanzará los 85 mil 200 millones de dólares al cierre de 2025. Crédito: X(@JorgeRoHe)

Morena enfrenta una nueva acusación del PAN por el manejo financiero de Pemex. El partido advierte que la deuda global de la petrolera alcanzó los 85 mil 200 millones de dólares al cierre de 2025, uno de los montos más altos en la industria energética a nivel mundial.

Acción Nacional sostiene que este endeudamiento genera vencimientos inmediatos de 13 mil 400 millones de dólares en 2026 y obliga a la empresa a enfrentar compromisos con proveedores por más de 24 mil 180 millones de dólares, según el comunicado del partido.

El PAN señala que esta situación es consecuencia directa de la estrategia energética impulsada por el gobierno de Morena, la cual, según el partido, prioriza decisiones políticas por encima de criterios técnicos.

En el último año, de acuerdo con el PAN, la petrolera estatal registró una de las deudas más abultadas del sector, lo que pone en riesgo su capacidad de operación y la liquidez necesaria para mantener sus actividades normales.

De acuerdo con el comunicado, los pagos inmediatos que demanda la situación financiera de Pemex afectan no solo sus cuentas, sino también la posibilidad de cumplir con proveedores en el corto plazo. Estas presiones, advierte Acción Nacional, profundizan las contradicciones entre el discurso del gobierno sobre la soberanía energética y el debilitamiento real de la empresa.