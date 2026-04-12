México

Morena prometió rescatar a Pemex, pero la endeuda y encarece la gasolina, acusa PAN

El reporte revela que PEMEX cerró 2025 con una deuda global de USD 85,200 millones, una de las más elevadas del sector energético

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Crédito: X(@JorgeRoHe)
Crédito: X(@JorgeRoHe)

El reporte más reciente sobre la situación de PEMEX revela que la empresa enfrenta una de las deudas más elevadas del sector a nivel global, con compromisos que alcanzaron los USD 85,200 millones al cierre de 2025.

En un comunicado difundido por el Partido Acción Nacional (PAN) subraya que este nivel de endeudamiento ha generado vencimientos inmediatos por USD 13,400 millones en 2026 y más de USD 24,180 millones en obligaciones con proveedores.

Frente a este panorama, los representantes de Acción Nacional han señalado que la política energética impulsada por Morena ha dejado de lado los criterios técnicos para privilegiar decisiones de corte político.

Entre los efectos más visibles, mencionan el aumento sostenido en el precio de las gasolinas y una mayor frecuencia de accidentes ambientales y operativos, con consecuencias directas sobre la vida de los trabajadores y el entorno.

Críticas a la gestión y consecuencias económicas

Según el PAN, la reforma a PEMEX impulsada entre 2024 y 2025 ha incrementado la dependencia de la empresa respecto de las decisiones del Ejecutivo federal. Esta centralización, advierten, ha reducido la autonomía operativa de la petrolera y ha deteriorado su capacidad de funcionamiento.

El encarecimiento de los combustibles ha impactado en el costo de vida y en la rentabilidad de los negocios, afectando a las familias mexicanas. El PAN afirma que la promesa de Morena de ofrecer gasolina a 10 pesos por litro se ha vuelto cada vez más lejana, mientras que los daños económicos se hacen sentir con mayor intensidad.

Concrete markers belonging to Mexican state oil firm Pemex that identify the location of underground pipelines for oil, gas and petrochemicals are seen in a corn field, where Indigenous communities in the Papantla region sit atop gas and oil deposits the government wants to exploit using hydraulic fracturing, or fracking, in Arroyo Florido, Veracruz state, Mexico, April 10, 2026. REUTERS/Oscar Martinez
Concrete markers belonging to Mexican state oil firm Pemex that identify the location of underground pipelines for oil, gas and petrochemicals are seen in a corn field, where Indigenous communities in the Papantla region sit atop gas and oil deposits the government wants to exploit using hydraulic fracturing, or fracking, in Arroyo Florido, Veracruz state, Mexico, April 10, 2026. REUTERS/Oscar Martinez

En una evaluación independiente, el PAN sostiene que “la afectación al bolsillo de las familias mexicanas y los negocios es cada vez más doloroso”, en alusión tanto al alza de precios como a los recientes accidentes ambientales que involucran a la empresa.

Reforma y deuda: datos clave de la crisis

El PAN atribuye la actual crisis de PEMEX a la reforma legislativa aprobada bajo el actual gobierno, la cual, según el partido, priorizó intereses políticos sobre la viabilidad técnica y financiera de la empresa. Como resultado, la paraestatal cerró el año pasado con una deuda considerada insostenible por diversos analistas.

FOTO DE ARCHIVO: Una bomba de gasolina se inserta dentro de un vehículo Audi en una gasolinera Mobil en Beverly Boulevard en West Hollywood, California, Estados Unidos, 10 de marzo de 2022. Foto tomada el 10 de marzo de 2022. REUTERS/Bing Guan/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Una bomba de gasolina se inserta dentro de un vehículo Audi en una gasolinera Mobil en Beverly Boulevard en West Hollywood, California, Estados Unidos, 10 de marzo de 2022. Foto tomada el 10 de marzo de 2022. REUTERS/Bing Guan/Foto de archivo

El reporte señala que la petrolera enfrenta pagos inmediatos y deudas importantes con proveedores, lo que amenaza su liquidez y capacidad de operación. De acuerdo con la postura panista, las contradicciones entre el discurso oficial de soberanía energética y la realidad financiera de la empresa se han profundizado en los últimos meses.

Propuesta de Acción Nacional

El documento del PAN propone un PEMEX productivo y eficiente, abierto a la inversión bajo regulación estatal, con el objetivo de reducir el daño económico y garantizar un futuro sostenible para la empresa y el país. El partido concluye que defender la autonomía operativa y la adopción de políticas basadas en criterios técnicos es fundamental para recuperar la viabilidad de la paraestatal.

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