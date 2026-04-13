¿Habrá clases este lunes 13 de abril? La SEP responde

La SEP aclaró si habrá clases este lunes 13 de abril o no. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si habrá clases este lunes 13 de abril en todas las escuelas de preescolar, primaria y secundaria del país.

La inquietud entre los padres de familia, así como estudiantes, surgió debido a que se encuentran en periodo vacacional de Semana Santa, desde el pasado viernes 27 de abril.

Ante esto, padres de familia y estudiantes se preguntan si habrá clases o no este próximo lunes 13 de abril en sus respectivos planteles educativos.

Además de la información proporcionada por la SEP, también se consultó el calendario oficial de la dependencia educativa para saber si habrá clases o no en la fecha mencionada anteriormente.

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SEP aclara si habrá clases o no este lunes 13 de abril para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró que sí habrá este lunes 13 de abril para todos los estudiantes de preescolar, primaria y segundaria en todo el país.

Enfatizó que en esta fecha alumnas y alumnos de nivel básico volverán a clases tras el periodo vacacional de Semana Santa, el cual arrancó de manera oficial el pasado lunes 30 de marzo.

Por lo tanto, personal docente, administrativo y estudiantes de nivel básico volverán a los planteles públicos y privados este lunes 13 de abril.

Este lunes 13 de abril sí habrá clases en todas las escuelas de preescolar, primaria y secundaria. Crédito: Cuartoscuro.

Cabe destacar que este mes de abril no se realizará la tradicional junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

Lo anterior debido a las vacaciones de Semana Santa, por lo que quedará cancelada dicha reunión.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de CTE es una reunión programada en las escuelas de educación básica de México.

Participan directores, docentes y personal académico con el objetivo de analizar, reflexionar y tomar decisiones sobre el funcionamiento del plantel y la mejora del aprendizaje de los estudiantes.

La junta de CTE es una reunión programada en las escuelas de educación básica de México. Crédito: Cuartoscuro.

Estas sesiones se realizan de manera periódica y forman parte de la organización interna de cada institución.

El Consejo Técnico Escolar (CTE) es un órgano colegiado integrado por el director, maestros y personal de apoyo, encargado de planear, evaluar y dar seguimiento a las actividades escolares.

Las juntas de CTE permiten identificar problemáticas, compartir experiencias y diseñar estrategias para fortalecer el desarrollo académico y socioemocional de los alumnos.

Durante estas reuniones se revisan los avances respecto al plan escolar, se discuten temas de convivencia, disciplina y rendimiento académico, y se definen acciones para atender áreas de oportunidad.

Las sesiones del Consejo Técnico Escolar suelen celebrarse una vez al mes y están contempladas en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Las decisiones tomadas en estas juntas impactan directamente en la gestión escolar y en la calidad educativa que recibe el alumnado, convirtiéndose en un espacio fundamental para la mejora continua del proceso educativo.