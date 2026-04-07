México

¿Habrá megapuente en mayo? La combinación de fechas que podría dar hasta 4 días de descanso a estudiantes de la SEP

Estudiantes de educación básica tendrán varios descansos en mayo

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La información fue confirmada por la SEP a través de su calendario oficial.
(Cuartoscuro)

Tras el periodo de Semana Santa, el calendario escolar vuelve a ser clave para organizar descansos y actividades.

En mayo de 2026, el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública contempla varias fechas sin clases, lo que ha generado dudas sobre la posibilidad de un megapuente de hasta cuatro días consecutivos.

Aunque el mes incluye diversas conmemoraciones, no todas implican suspensión de actividades escolares o laborales, por lo que es importante distinguir entre días oficiales y celebraciones.

Días sin clases en mayo 2026 según la SEP

La información fue confirmada por la SEP a través de su calendario oficial. La información fue confirmada por la SEP a través de su calendario oficial.
(Cuartoscuro)

El primer descanso del mes será el viernes 1 de mayo, correspondiente al Día del Trabajo, considerado día inhábil tanto para estudiantes como para trabajadores.

Posteriormente, el martes 5 de mayo, fecha del Batalla de Puebla, también implica suspensión de clases, aunque únicamente para educación básica.

Más adelante, el viernes 15 de mayo, Día del Maestro, se contempla como otro día sin actividades escolares. Finalmente, el viernes 29 de mayo habrá suspensión por Consejo Técnico Escolar, lo que genera un nuevo fin de semana largo.

¿Existe un megapuente de cuatro días?

El actual ciclo escolar 2025-2026 arrancó el pasado lunes 1 de septiembre.
(Cuartoscuro)

Pese a la cercanía entre el 1 y el 5 de mayo, el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública no establece un megapuente de cuatro días consecutivos.

El lunes 4 de mayo no está marcado como descanso obligatorio, por lo que cualquier suspensión dependerá de cada escuela. Por ello, la posibilidad de un puente extendido no es generalizada.

En el ámbito laboral, la situación es distinta. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el único día de descanso obligatorio en mayo es el 1 de mayo. Otras fechas, como el 5 o el 15 de mayo, no son feriados oficiales para trabajadores, aunque algunas empresas pueden otorgarlos.

En este contexto, los descansos de mayo están distribuidos a lo largo del mes y no como un periodo continuo, por lo que la organización dependerá de cada calendario escolar y centro de trabajo.

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