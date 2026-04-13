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Guía completa para entender el SAT ID: ¿Cómo funciona y qué se necesita?

SAT ID facilita renovar la e.firma vencida por menos de un año y recuperar contraseñas para declaraciones

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Logotipo de SAT ID con un candado blanco dentro de un contorno verde de las letras "ID" sobre un fondo azul oscuro. Debajo, texto blanco y verde
Logotipo de SAT ID, una aplicación que permite a los contribuyentes realizar trámites fiscales de forma segura y remota, simbolizado por un candado verde dentro de la sigla "ID". (Portal SAT)

Personas físicas en México pueden renovar, recuperar u obtener su e.firma y contraseña del SAT desde casa mediante la plataforma digital SAT ID, disponible en web y app móvil.

Esta herramienta, creada por el Servicio de Administración Tributaria, permite gestionar trámites de autenticación fiscal sin acudir a oficinas, siempre que el RFC esté activo y se cuente con identificación oficial y acceso a internet con cámara.

El SAT indica que SAT ID permite renovar la e.firma y recuperar la contraseña en línea, siempre que la firma digital esté vigente o haya vencido hace menos de 12 meses. Si la e.firma caducó hace más de un año, el trámite se realiza solo de forma presencial y con cita previa.

Desde marzo de 2022, la Constancia de Situación Fiscal ya no puede solicitarse por SAT ID; este trámite está disponible solo en el portal del SAT o en oficinas.

SAT ID facilita la recuperación de e.firma y contraseña sin cita presencial

El proceso para restablecer la contraseña inicia en satid.sat.gob.mx, donde el usuario selecciona el trámite e ingresa RFC, CURP y correo electrónico. Se solicita:

  • subir una identificación vigente como INE o pasaporte
  • grabar un video corto para validar la identidad
  • firmar digitalmente la solicitud

Tras completar estos pasos, el sistema genera un folio de seguimiento y, en un plazo de de cinco a diez días hábiles, el SAT notifica la resolución por correo o SMS.

Para renovar la e.firma vencida por menos de un año, el procedimiento es idéntico:

  • identificación
  • vide
  • validación

Una vez aprobado el trámite, el contribuyente debe ingresar a Certifica y CertiSAT Web para descargar los archivos .cer y .key. Si la firma electrónica venció hace más de 12 meses, es obligatorio acudir a una oficina del SAT.

Olvidar la contraseña no impide recuperar el acceso: es suficiente realizar el trámite en SAT ID y, tras validar la identidad, generar una nueva contraseña. El SAT no proporciona contraseñas anteriores por motivos de seguridad.

El SAT recibe las declaraciones anuales por todo el mes de abril.
SAT ID es una herramienta gratuita con validez legal que facilita a freelancers y profesionistas independientes cumplir trámites fiscales digitales sin acudir a oficinas - Crédito: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Coincidencia de datos y causas de rechazo en el uso de SAT ID

Los datos proporcionados deben coincidir exactamente con los registrados en el SAT. Cualquier discrepancia Como errores en RFC, CURP, correo electrónico, imágenes borrosas de credencial o videos de baja calidad genera rechazo o demora en el trámite.

Si el enlace de confirmación llega vencido o la solicitud permanece “en proceso”, se sugiere llamar al 55 627 22 728, opción “Servicio de contraseña”, para solicitar un nuevo enlace.

La plataforma está disponible solo para personas físicas y no gestiona trámites empresariales avanzados. Es útil para procesos de contratación, validación de documentos fiscales y alta de empleados.

El SAT recibe las declaraciones anuales por todo el mes de abril.
Es posible renovar la e.firma y recuperar la contraseña en línea si la firma digital está vigente o venció hace menos de 12 meses - Crédito: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Para trámites complejos, como la generación inicial de e.firma o la Constancia de Situación Fiscal, es necesario usar el portal oficial o acudir presencialmente.

Los trámites en SAT ID no tienen costo y el tiempo de respuesta depende de la validación biométrica y documental. Los documentos generados por esta vía tienen validez legal y permiten cumplir obligaciones como la presentación de declaraciones o solicitudes fiscales digitales.

SAT ID permite a freelancers y profesionistas independientes cumplir trámites fiscales en línea

Freelancers, profesionistas independientes y emprendedores requieren una e.firma y contraseña vigentes del SAT para facturar, emitir recibos, darse de alta ante el IMSS o demostrar su situación fiscal ante clientes y empresas.

SAT ID facilita mantener actualizados estos datos y cumplir obligaciones fiscales, siempre y cuando la documentación esté en regla.

La institución fiscal aconseja realizar estos trámites con anticipación y no esperar a requerirlos de emergencia, sobre todo en periodos de alta demanda como la declaración anual o cambios de régimen fiscal.

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