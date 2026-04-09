¿Perdiste tu contraseña del SAT? La guía rápida para recuperarla desde tu celular con SAT ID sin ir a las oficinas

La clave privada de la e.firma del SAT sólo puede recuperarse presencialmente en oficinas, previa cita, ya que no existe un método remoto para ello. (Kelsey McClellan/The New York Times)

Recuperar la contraseña para ingresar al portal del SAT resulta viable desde casa para contribuyentes que olvidan su clave o la tienen vencida.

El tiempo de resolución varía según el caso, pues puede ir de uno a cinco días hábiles si se realiza a distancia, lo que permite continuar con trámites fiscales en línea sin visitar oficinas.

El SAT diferencia el trámite según e.firma y documentos oficiales

El SAT ofrece dos formas específicas para restablecer la contraseña. Si el contribuyente mantiene activa la e.firma y recuerda su clave privada, puede restablecer la contraseña directamente desde el portal institucional.

El contribuyente debe ingresar a la sección de

“más trámites y servicios” ,

luego seleccionar herramientas de “cumplimiento”

y acceder a la opción de “contraseña”

El sistema pide la clave privada de la e.firma y la carga de los dos archivos digitales requeridos:

certificado digital (.cer),

llave privada (.key)

Por seguridad, la clave privada únicamente se valida de manera interna; no aparece en pantalla. Para concluir, se completa el captcha, se envía la solicitud y se registra la nueva contraseña.

Todo este proceso permite recuperar el acceso el mismo día, pero sólo funciona para quienes cuentan con e.firma activa y clave privada.

Si el usuario no tiene e.firma activa, o no recuerda la clave privada, la vía es el sistema SAT ID en satid.sat.gob.mx. El requisito básico es contar con un aparato con cámara, ya sea celular o laptop.

Se accede a la sección generación de contraseña, se ingresa un correo electrónico, un número de celular y se selecciona uno de estos documentos oficiales: pasaporte, INE o cédula profesional con fotografía.

Logotipo de SAT ID, una aplicación que permite a los contribuyentes realizar trámites fiscales de forma segura y remota, simbolizado por un candado verde dentro de la sigla "ID". (Portal SAT)

En el siguiente paso, debe subirse la fotografía de ambos lados del documento y grabar un video donde la persona lee una frase que el sistema dicta.

Una vez realizado este procedimiento, el contribuyente recibe respuesta por correo electrónico entre uno y cinco días hábiles, donde se informa si la contraseña fue autorizada e incluye el enlace para crearla. Además, en ese mismo mensaje se adjunta la constancia de situación fiscal, útil para otros trámites ante el SAT.

La clave privada de e.firma solo puede recuperarse en oficinas del SAT

El mecanismo explicado solo permite recuperar la contraseña de acceso al portal del SAT, no la clave privada de la e.firma. Si se pierde u olvida la clave privada, el contribuyente necesita presentarse personalmente con cita previa en oficinas del SAT para renovarla. El SAT no ofrece un método de recuperación remota para la clave privada de la e.firma.