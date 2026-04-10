Sin e.firma no hay dinero: En qué casos puedes usar solo tu contraseña y cuándo es obligatorio el archivo .cer para cobrar  

La e.firma permite la identificación segura de usuarios ante el SAT y la realización de trámites digitales oficiales. (Cuartoscuro/ Imagen ilustrativa Infobae)

Además de permitir la identificación del usuario ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el acceso a trámites, servicios y emisión de facturas, la e.firma habilita la firma electrónica de documentos, como contratos en el sector privado, solicitudes bancarias y gestiones ante diversas dependencias gubernamentales.

Es necesario recordar que la e.firma esta compuesta de:

clave privada

certificado digital (.cer),

llave privada (.key)

Archivos digitales que se almacenan en una memoria USB para que los contribuyentes la tengan disponible en cada momento que la requieran.

La Contraseña, en cambio, únicamente permite la autenticación en el portal del SAT y carece de validez para firmar documentos o realizar gestiones fuera de esa plataforma.

La e.firma reemplaza la firma autógrafa y se encuentra vinculada a los datos biométricos del titular, mientras que la Contraseña no tiene este vínculo.

Sin embargo, no es forzoso tener la e.firma para presentar la declaración anual de personas físicas, ya que puedes usar la contraseña (CIEC) en los sigioentes casos:

para saldos a favor menores a 10 mil pesos o si no hay saldo a favor.

si el saldo supera los 10,000 pesos, pero no rebasa los 150,000 pesos, y se utiliza la misma cuenta CLABE registrada en años anteriores.

Pero sí es obligatoria cuando:

el saldo a favor supera los 10 mil pesos y modificas la CLABE interbancaria, o si es mayor a $50,000 MXN.

Para personas morales es indispensable para presentar la declaración.

Diferencias clave entre e.firma y Contraseña

La e.firma tiene validez legal y puede utilizarse para firmar documentos digitales con la misma fuerza que una firma autógrafa, de acuerdo con la normatividad mexicana.

Además, su función se extiende a ámbitos privados y bancarios, lo que la convierte en una herramienta fundamental para operaciones electrónicas seguras.

Por su parte, la Contraseña está restringida al entorno del SAT y no sustituye la firma autógrafa ni establece un vínculo biométrico con el titular.