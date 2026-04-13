Exatlón México: quién gana el auto hoy 12 de abril

(ExatlonMx)

Desde mediados de la semana se avisó que no habría eliminación hoy 12 de abril, por lo que los deportistas compiten por un codiciado premio.

Este domingo 12 de abril está en juego un auto, los rumores de fans aseguran que lo obtendrían Alexis y Evelyn, ambos del equipo azul.

Aunque cualquiera de los rojos — e incluso del mismo team— podrían dar una sorpresa, estas suposiciones de seguidores se basan en su rendimiento de la semana y el desempeño en la temporada.

(ExatlonMx)

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo:

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Gallardo

Humberto Noriega

Karol Rojas

Benyamin Saracho

Equipo azul:

Evelyn Guijarro

Alexis Vargas

Valery Carranza

Katia Gallegos

Adrián Leo

Dónde y cuándo ver Exatlón México

Televisión abierta: Canal Azteca Uno

En línea: Sitio oficial de Azteca Uno

App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS

YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Horarios de transmisión: Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México) Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas

