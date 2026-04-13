Exatlón México: quién gana el auto hoy 12 de abril

Desde mediados de la semana se avisó que no habría eliminación hoy 12 de abril, por lo que los deportistas compiten por un codiciado premio.
Este domingo 12 de abril está en juego un auto, los rumores de fans aseguran que lo obtendrían Alexis y Evelyn, ambos del equipo azul.
Aunque cualquiera de los rojos — e incluso del mismo team— podrían dar una sorpresa, estas suposiciones de seguidores se basan en su rendimiento de la semana y el desempeño en la temporada.
Quiénes siguen en Exatlón México
Equipo rojo:
- Mati Álvarez
- Mario Osuna
- Paulette Gallardo
- Humberto Noriega
- Karol Rojas
- Benyamin Saracho
Equipo azul:
- Evelyn Guijarro
- Alexis Vargas
- Valery Carranza
- Katia Gallegos
- Adrián Leo
Dónde y cuándo ver Exatlón México
Televisión abierta: Canal Azteca Uno
- En línea: Sitio oficial de Azteca Uno
- App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS
- YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después
- Horarios de transmisión:
- Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)
- Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas
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