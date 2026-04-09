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Campo Marte 26: todos los artistas confirmados, fechas y precios de boletos para el festival del Mundial 2026

Durante 40 días, el festival contará con presentaciones estelares de Purple Disco Machine, Parcels, The Avalanches y otros artistas internacionales

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El festival confirmó que del 11 de junio al 19 de julio Polanco será epicentro de la música internacional, futbol y cocina en la CDMX. (Foto: Liliana Estrada / Ocesa)
El festival confirmó que del 11 de junio al 19 de julio Polanco será epicentro de la música internacional, futbol y cocina en la CDMX. (Foto: Liliana Estrada / Ocesa)

El festival Campo Marte 26 se perfila como uno de los grandes eventos en la Ciudad de México durante el verano, en plena fiebre de la Copa Mundial 2026.

Con una programación que reunirá a artistas internacionales, experiencias gastronómicas y actividades para toda la familia, el recinto se transformará en el principal punto de encuentro para quienes buscan vivir la Copa del Mundo más allá de la cancha.

La Secretaría de Turismo y el Campo Marte oficializaron el cartel y fechas completas del festival. (Instagram/ campomarte26)
La Secretaría de Turismo y el Campo Marte oficializaron el cartel y fechas completas del festival. (Instagram/ campomarte26)

El evento tendrá lugar en el icónico Campo Marte, ubicado en Polanco, con actividades y conciertos programados entre el 11 de junio y el 19 de julio. En este sentido, la organización está apostando por una experiencia integral en la que música, futbol y cultura se mezclan durante más de un mes.

Artistas confirmados: cartel internacional en la CDMX

La selección musical de Campo Marte 26 destaca por su diversidad y nivel internacional. El festival sumará proyectos de electrónica, pop alternativo y sonidos globales, con presentaciones diarias de artistas reconocidos.

  • L’Impératrice – 11 de junio
  • Polo & Pan – 17 de junio
  • Hugel – 19 de junio
  • Parcels – 20 de junio
  • Purple Disco Machine – 23 de junio
  • Mathame – 26 de junio
  • Modeselektor – 8 de julio
  • Claptone – 9 de julio
  • The Avalanches – 19 de julio
  • Y más artistas por anunciar
El ambiente nocturno del festival contará con juegos de luz, sonido y shows en vivo con artistas como Purple Disco Machine y Parcels. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)
El ambiente nocturno del festival contará con juegos de luz, sonido y shows en vivo con artistas como Purple Disco Machine y Parcels. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

De esta manera, el festival permitirá disfrutar de un artista diferente cada día, brindando opciones para todos los gustos y horarios. Campo Marte 26 se consolida así como una de las ofertas musicales más relevantes del año en la capital.

Fechas y formato del festival

Campo Marte 26 apuesta por un formato flexible e innovador. Los asistentes pueden optar por boletos individuales, abonos de fin de semana, semanales o el pase total para los 40 días de actividades.

Por las mañanas y tardes, habrá zonas para ver los partidos del Mundial y disfrutar propuestas gastronómicas representativas de las 32 entidades del país. Al caer la noche, el ambiente cambiará con juegos de luz, sonido y presentaciones en vivo.

Habrá zonas especiales para ver partidos del Mundial y disfrutar de propuestas gastronómicas de las 32 entidades mexicanas. (Instagram/ @campomarte26)
Habrá zonas especiales para ver partidos del Mundial y disfrutar de propuestas gastronómicas de las 32 entidades mexicanas. (Instagram/ @campomarte26)

Esta dinámica permitirá a cada visitante diseñar su propio recorrido, combinando futbol, arte, gastronomía y música en un solo lugar y viviendo una experiencia distinta en cada visita.

Precios de boletos y modalidades de acceso

El acceso a Campo Marte 26 está pensado para distintos perfiles de público, con boletos individuales y abonos para quienes buscan una experiencia más completa.

  • Boleto individual (1 día): 400 pesos
  • VIP (1 día): mil pesos
  • Fin de semana (3 días): mil pesos
  • Fin de semana VIP (3 días): 2 mil 500 pesos
  • Semana completa (7 días): 2 mil pesos
  • Semana VIP (7 días): 5 mil pesos
  • Pase total (40 días): 10 mil pesos
  • VIP total (40 días): 24 mil pesos

Los boletos estarán disponibles en Ticketmaster y taquillas del recinto, con diversas fechas de preventa y venta general, adaptándose a la demanda de la temporada mundialista.

Campo Marte
El Campo Marte en Polanco se transformará en epicentro cultural y de entretenimiento en pleno Mundial 2026. (Foto: wikicity.com)

En este sentido, Campo Marte 26 se presenta como un festival que unirá música, futbol y cultura en un mismo espacio, con una oferta única para este verano en la Ciudad de México.

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