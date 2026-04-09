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Ya es un hecho, en esta fecha abrirá el Tren Ligero CDMX tras obras de remodelación

El Gobierno de la CDMX ya reveló detalles de la última fase de remodelación para la apertura total de todas las estaciones

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Vista frontal de un tren ligero azul y negro en una estación de Xochimilco, con personas en la plataforma y el conductor visible en la cabina
Ya es un hecho, en esta fecha abrirá el Tren Ligero CDMX tras obras de remodelación (Secretaría de Movilidad)

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE) trabaja para concluir la remodelación del Tren Ligero, desde septiembre de 2025 empezó la demolición y reconstrucción de la terminal Tasqueña para mejorar el servicio y flujo de pasajeros. El pasado 28 de marzo reanudó operaciones para atender la demanda de transporte por la reapertura del Estadio Banorte.

Sin embargo, hasta el momento el servicio de Xochimilco a Tasqueña presenta afectaciones, pues personal continúa con las obras de remodelación. Recientemente, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó la fecha oficial para la reapertura de la terminal Tasqueña y la puesta en marcha de los nuevos trenes de origen chino.

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, precisó que esta nueva etapa remodelada del tren será conocido como “Tren Ligero Ruta del Ajolote”, con las remodelaciones se espera que duplique su capacidad y disminuir en 30% el intervalo para ascensos y descensos simultáneos.

El Gobierno CDMX reabrió la terminal Tasqueña el sábado 28 de marzo con motivo del México vs Portugal en el Estadio Azteca, después de casi 7 meses de obras los usuarios pudieron usar las nuevas instalaciones para viajar en el tren eléctrico (X/ @Wendymg10)

¿Cuándo abre el Tren Ligero CDMX?

En conferencia de prensa, Martín López Delgado, director general del STE, reveló cuándo terminarán las obras de remodelación en el servicio del Tren Ligero, principalmente en la terminal Tasqueña, donde se están haciendo adecuaciones generales.

Se prevé que para la primera semana de mayo se entregue la obra en su totalidad, es decir que entre el 4 y 8 de mayo se anuncie la fecha exacta de la reapertura total del servicio, esta obra invirtió 150 millones de pesos. En este último mes de obras se enfocarán en la modernización de 7 estaciones que son:

  • Estadio Azteca
  • Huipulco
  • Xomali
  • Periférico
  • Tepepan
  • La Noria
  • Huichapan.

Además, se llevarán a cabo los trabajos son de colocación de techumbres, mejora estética, guía podo táctil, señalética.

Avances de remodelación del Tren Ligero CDMX (X/ @STECDMX)
Avances de remodelación del Tren Ligero CDMX (X/ @STECDMX)

¿Qué falta para que abra el Tren Ligero CDMX?

De acuerdo con las autoridades, los últimos detalles de la remodelación contemplan los siguientes ajustes:

Se realizan acciones para dotar de accesibilidad universal en las estaciones Las Torres, Ciudad Jardín, La Virgen, Xotepingo, Nezahualpilli, Registro Federal, Textitlán, El Vergel y Estadio Azteca.

También se realizarán pruebas estáticas y dinámicas con los nuevos trenes:

  • Se podrá operar con trenes acoplados.
  • Se estima transportar a más de 200 mil usuarios al día.
  • Las nuevas unidades contarán con 14 cámaras de videovigilancia. Asientos reservados para PCD y adultos mayores.
  • Accesibilidad universal.
  • Su adquisición requirió una inversión de mil 400 millones de pesos.

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que el Tren Ligero reanudará operaciones completas entre Xochimilco y Tasqueña durante la primera semana de mayo. De acuerdo con autoridades capitalinas, la reapertura será posible tras concluir la remodelación integral de la terminal Tasqueña y la modernización de siete estaciones, proyecto que representó una inversión de 150 millones de pesos.

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