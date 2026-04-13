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Cúal es el condimento vegetal que puede perjudicar tu hígado, estómago y presión arterial, pero pocos saben

Aunque muchos lo incorporan diariamente por sus reconocidas propiedades antioxidantes y antimicrobianas, la ingesta excesiva representa un riesgo para la salud

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Mujer con delantal añade romero a una olla en la cocina. En la encimera hay recipientes con especias y hierbas de colores vivos.
Efectos sobre la presión arterial por comer ajo en grandes cantidades El ajo es conocido por sus propiedades vasodilatadoras y su potencial para moderar la presión arterial en personas hipertensas. Sin embargo, la revista advierte que el exceso puede tener consecuencias indeseadas en quienes ya mantienen una presión baja o toman medicamentos antihipertensivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo elevado de ciertos condimentos vegetales puede dañar órganos como el hígado o el estómago y alterar la presión arterial, según datos de la revista Healthline y fuentes especializadas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México.

Aunque muchos lo incorporan diariamente por sus reconocidas propiedades antioxidantes y antimicrobianas, la ingesta excesiva representa un riesgo para la salud.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural señala que las personas con antecedentes de enfermedades hepáticas o digestivas deben consultar a su médico antes de modificar su dieta.

En México, la prevalencia de padecimientos gastrointestinales supera el 19 por ciento en la población adulta, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública.

La identidad del condimento suele asociarse con beneficios para el sistema inmunológico y la circulación, pero la evidencia científica indica que un mal uso puede ocasionar efectos secundarios severos.

Primer plano de saleros, molinillos, aceite y vinagre. Alrededor, hierbas frescas como albahaca y romero, limones, tomates cherry y ajos sobre una mesa de madera.
El ajo aporta beneficios nutricionales, pero debe integrarse a la dieta con moderación y bajo asesoría profesional en casos de enfermedades preexistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis de Healthline identifica a este ingrediente como uno de los más utilizados en la cocina internacional. A pesar de su reputación positiva, varios estudios coinciden en que su consumo fuera de los límites recomendados puede generar problemas en órganos clave.

El ajo: el vegetal en condimento que también puede dañar

El ajo, ingrediente tradicional en la gastronomía mexicana y mundial, reúne todas estas características. Su consumo excesivo puede perjudicar el hígado, el estómago y la presión arterial, según datos de Healthline y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

El ajo aporta beneficios nutricionales, pero debe integrarse a la dieta con moderación y bajo asesoría profesional en casos de enfermedades preexistentes.

Dosis elevadas pueden alterar la función del hígado

El hígado realiza tareas esenciales en la desintoxicación y el metabolismo. Según Healthline, la ingesta moderada del ajo es segura para la mayoría de las personas adultas. Sin embargo, las dosis elevadas, ya sea en forma fresca, extractos o suplementos, pueden dañar el tejido hepático. Los compuestos sulfurados responsables de su aroma y sabor pueden irritar las células del hígado cuando se consumen en grandes cantidades.

La inflamación hepática ocasionada por estos compuestos puede alterar las funciones del órgano. Los principales síntomas de daño hepático incluyen náuseas, fatiga y coloración amarillenta de piel y ojos. Quienes tienen enfermedades hepáticas previas o siguen tratamientos prolongados, corren mayor riesgo de experimentar efectos adversos.

Ajo germinado con brotes (Freepik)
El ajo: el vegetal en condimento que también puede dañar (Freepik)

Problemas digestivos: acidez y malestar por consumo elevado

El consumo en exceso del ajo potencia molestias digestivas. En personas con sensibilidad gástrica, el consumo crudo puede provocar ardor, acidez y malestar en el estómago. Según Healthline, contiene fructanos, carbohidratos difíciles de digerir para quienes padecen síndrome de intestino irritable o antecedentes de úlcera.

La Secretaría de Salud de México advierte que el abuso de este ingrediente puede causar distensión abdominal, flatulencias y vómitos. Los efectos se agravan al consumirlo crudo, pues los compuestos sulfurados se encuentran en su máxima concentración. Las personas con enfermedades gastrointestinales deben consultar a un profesional antes de incluirlo en su dieta cotidiana.

Alteraciones en la presión arterial

Este condimento es conocido por su capacidad vasodilatadora, útil en personas con hipertensión. Según Healthline, el consumo elevado puede tener consecuencias indeseadas en quienes ya presentan presión baja o toman medicamentos antihipertensivos. La interacción puede provocar hipotensión y descompensación, por lo que resulta indispensable ajustar las dosis bajo supervisión médica.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural subraya que el riesgo se incrementa al consumir suplementos sin orientación profesional. El consumo responsable es clave para evitar complicaciones en la presión arterial, sobre todo en personas con antecedentes cardiovasculares.

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