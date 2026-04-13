Continúan labores de búsqueda en la mina Santa Fe de Sinaloa para hallar al último minero

Parte de las labores en la mina (X/@CNPC_MX)

Diversas instituciones continúan realizando labores en la mina Santa Fe de Sinaloa con el objetivo de hallar al último minero que quedó atrapado en el sitio. Las actividades en el lugar continúan 24/7.

El 12 de abril la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó sobre las labores de avance hacia el contra pozo 48-2 con las que se consolidan las condiciones que permitan progresar en la zona, según compartió la institución a través de sus canales oficiales.

“En el Puesto de Comando, en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, se realizó la reunión de coordinación para dar continuidad a la búsqueda del minero, con la participación de la #CNPC de la @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @CFEmx, @sinaloagobmx y @PC_Sinaloa”, es parte del mensaje de las autoridades.

Aunado a lo anterior, son reforzadas las labores en el tapón y se preparan otras intervenciones, según compartió la CNPC en su cuenta de X.

Falta un minero por ser rescaado (CNPC)

El informe de las autoridades muestra parte de las labores de rescate en la mina.

Únicamente queda un minero atrapado en Santa Fe; podría seguir con vida

Cabe destacar que apenas un día antes, la CNPC informó sobre la identidad del tercer minero que fue rescatado del lugar. Se trata de Abraham Aguilera Aguilera, de 33 años de edad y originario de Guanajuato y quien quedó atrapado tras el derrumbe registrado el 25 de marzo pasado.

Todavía falta por encontrar al último minero, un supervisor de 50 años de edad. Reportes del periodista Marco Dueñas de Nmás, quien cita a la coordinadora Nacional de Protección Civil (Laura Velázquez Alzúa), señala que los estudios confirmaron el hallazgo de una zona con oxígeno. En caso de que el hombre esté en el sitio entonces podría ser recatado con vida.

Una lámpara fue clave para hallar a uno de los mineros

Fue la noche del 7 de abril que Francisco Zapata Nájera, un hombre de 42 años, originario de Santiago Papasquiaro, Durango, fue rescatado con vida de la mina.

(CNPC)

Al ser hallado por elementos de seguridad el hombre comentó: “Aquí estamos... Yo no perdí la fe”. Laura Velázquez Alzúa detalló que una característica relevante parea que fuera rescato fue una lámpara minera que llamó la atención de los rescatistas.

“Ese fue el indicio de que había alguien ahí con vida”, dijo Velázquez Alzúa.

De igual manera el primer minero en ser rescatado fue Cástulo Colín, quien fue sacado de la mina el 30 de marzo, cinco días después del derrumbe que dejó atrapados a cuatro trabajadores.