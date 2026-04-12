Tras su identificación, restos de joven desaparecido en Mazatlán serán trasladados a Durango: fue a Sinaloa por una oferta laboral

El colectivo Buscando Emilios dio seguimiento a la desaparición desde marzo de 2025. (crédito: facebook| Buscando Emilios)

Los restos del joven Isaac Jonathan Galván Ríos serán trasladados a Durango luego de que fuera identificado en instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Mazatlán, Sinaloa, donde permanecía desde marzo de 2025.

El caso fue dado a conocer por el colectivo Buscando Emilios, que informó en sus redes sociales —este sábado— que el joven fue localizado sin vida tras haber sido reportado como desaparecido el 1 de marzo de 2025, luego de viajar al puerto por una supuesta oferta laboral.

De acuerdo con la organización, el hallazgo de los restos ocurrió el 29 de marzo de 2025 dentro del Semefo de Mazatlán, donde permanecieron hasta su reconocimiento oficial por parte de las autoridades correspondientes.

Tras la confirmación de su identidad, se informó que los restos serán trasladados a Del Carmen y Anexos, en el estado de Durango, donde su familia realizará la entrega y posterior sepultura.

El colectivo también señaló que distintas autoridades participaron en el proceso de localización e identificación, sin detallar las instituciones involucradas, y reconoció su intervención en el caso.

Isaac Jhonathan había sido reportado como no localizado tras su llegada a Mazatlán, lo que derivó en su búsqueda por parte de familiares y del colectivo, que dio seguimiento al caso durante meses.

De acuerdo con lo difundido por la organización, la madre del joven no acudió al puerto para la recuperación de los restos, por lo que el proceso fue realizado por una tía, quien asumió la gestión del traslado.

El caso se suma a otros reportes de personas desaparecidas en Mazatlán, uno de los principales destinos turísticos de Sinaloa, donde colectivos de búsqueda han documentado un incremento de este tipo de hechos en los últimos meses.

Estas organizaciones han señalado que esta situación contrasta con la actividad turística del puerto y representa un reto en materia de seguridad y atención a víctimas en la región.

Incremento de desapariciones en Mazatlán

Durante 2025, Infobae México documentó un incremento de desapariciones en Mazatlán y otros puntos de Sinaloa en paralelo a la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, con reportes de jóvenes, trabajadores y visitantes entre los principales perfiles afectados.

La madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela protestó este 28 de marzo afuera del Estadio Ciudad de México, previo al México vs Portugal, para exigir avances en su búsqueda tras su desaparición en marzo de 2025 en Mazatlán. (Crédito: @mexicanosgritan)

A lo largo de ese año, hubo varios casos vinculados a supuestas ofertas laborales o traslados voluntarios que derivaron en la pérdida de contacto con las víctimas, así como de expedientes con avances limitados en su localización.

Hacia el cierre de 2025, colectivos de búsqueda advirtieron sobre la acumulación de casos sin resolver en el puerto y la complejidad de las labores de rastreo en un contexto de violencia persistente en la región.

Caso Carlos Emilio

El pasado 28 de marzo, familiares de Carlos Emilio Galván Valenzuela realizaron una protesta en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, previo al partido entre México y Portugal, para exigir avances en su búsqueda, en un caso de desaparición ocurrido en Mazatlán, Sinaloa, en marzo de 2025.

La movilización fue encabezada por su madre, Brenda María Valenzuela, quien acudió al lugar junto con colectivos de búsqueda que se sumaron a la exigencia de justicia. Durante el acto, los participantes colocaron fichas con rostros de personas desaparecidas y emitieron consignas dirigidas a las autoridades.

Carlos Emilio fue visto por última vez el 25 de marzo de 2025 tras acudir con familiares al bar La Terraza Valentino, ubicado en la Zona Dorada de Mazatlán. Desde ese momento, su familia ha denunciado que el proceso de investigación ha estado acompañado de falta de información y presuntos obstáculos institucionales, lo que ha mantenido abierto el caso.

La protesta se realizó a espaldas de la escultura “El Sol Rojo” de Alexander Calder, en una zona de alta afluencia por el evento deportivo, con el objetivo de visibilizar la desaparición del joven y otras carpetas de investigación activas en el país.

Los familiares señalaron que la movilización no sólo busca avances en este caso específico, sino también llamar la atención sobre la crisis de desapariciones que enfrentan distintas entidades, donde colectivos han advertido un incremento en los reportes.