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Cómo la hidratación adecuada influye en tu salud digestiva

La importancia de una hidratación adecuada va más allá de calmar la sed: especialistas advierten que es clave para el bienestar integral y puede influir directamente en el funcionamiento del organismo

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Primer plano lateral de una persona bebiendo agua de un vaso de cristal. Se ve su mano sosteniendo el vaso y un fregadero con grifo en el fondo.
Una hidratación adecuada es fundamental para que el aparato digestivo funcione de manera óptima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una hidratación adecuada en la salud digestiva es fundamental para que el aparato digestivo funcione de manera óptima, al facilitar la digestión, favorecer movimientos intestinales regulares y disminuir el riesgo de estreñimiento, según la Mayo Clinic y Healthline.

Ambas fuentes destacan que consumir suficiente agua diariamente permite mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo, mejora la absorción de nutrientes y ayuda a prevenir problemas digestivos frecuentes.

Cómo el agua ayuda a prevenir el estreñimiento

Expertos de la Mayo Clinic y Healthline coinciden en que el consumo suficiente de agua promueve el tránsito intestinal regular. El agua actúa como lubricante natural, permitiendo que los alimentos avancen a través de los intestinos y ayudando a formar heces más blandas, lo que facilita su evacuación.

Por el contrario, la deshidratación puede dificultar estos procesos y provocar que las heces se endurezcan, ocasionando estreñimiento. Los especialistas advierten que la falta de líquidos puede generar desequilibrios en los fluidos corporales, ocasionando síntomas adicionales como fatiga o problemas de concentración.

A medida que las personas envejecen, la sensación de sed puede disminuir, lo que requiere mayor atención para evitar estos malestares.

Deshidratación
La deshidratación puede ocasionar estreñimiento.(Freepik)

Recomendaciones sobre la cantidad y tipos de líquidos

La mayoría de las instituciones de salud recomiendan un consumo diario total de entre 2.7 y 3.7 litros de líquidos en adultos, lo que equivale a aproximadamente 6 a 8 vasos de agua simple al día, según la Secretaría de Salud.

Esta cantidad incluye tanto el agua que se bebe directamente como la que se obtiene de alimentos ricos en agua, como frutas y verduras.

La guía mexicana conocida como la “Jarra del buen beber” especifica los niveles de consumo saludable de líquidos para la población adulta:

  • Agua simple: 6 a 8 vasos al día (1.5 a 2 litros).
  • Leche semidescremada, descremada y bebidas de soya sin azúcar: máximo 2 vasos diarios.
  • Café y té sin azúcar: hasta 4 tazas al día.
  • Bebidas no calóricas con edulcorantes: no más de 2 tazas al día.
  • Jugos, leche entera, bebidas alcohólicas o deportivas: hasta medio vaso.
  • Refrescos y aguas de sabor: se recomienda evitarlos.

Ambas fuentes subrayan la importancia de preferir el agua simple frente a otras bebidas.

Por su parte, la Mayo Clinic señala que las necesidades pueden variar según la edad, el clima, el nivel de actividad física y las condiciones médicas. Aunque se aconseja limitar aquellas bebidas que contienen azúcar o calorías extra, ya que pueden contribuir a problemas metabólicos.

Un grupo diverso de personas, incluyendo niños y adultos, bebiendo y llenando botellas de agua en una fuente pública al aire libre bajo la luz del sol.
Crear hábitos sencillos y prestar atención a las señales del cuerpo es clave para asegurar una hidratación suficiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos para mantener una buena hidratación

De acuerdo con las recomendaciones de Healthline y autoridades en salud, crear hábitos sencillos y prestar atención a las señales del cuerpo es clave para asegurar una hidratación suficiente. Entre los consejos más útiles, expertos resaltan:

  • Llevar siempre a la mano un vaso o botella de agua y tomar sorbos regulares durante el día.
  • Iniciar las comidas principales con agua simple.
  • Incluir frutas y verduras frescas en la dieta para obtener líquido adicional.
  • Limitar el consumo de bebidas con azúcar añadido o edulcorantes.
  • Aumentar la ingesta de agua durante la actividad física, en días de calor o en caso de fiebre, vómito o diarrea.
  • Observar señales como sed intensa, orina oscura o fatiga, que pueden indicar falta de hidratación.
  • Consultar a profesionales de la salud cuando existan necesidades especiales de hidratación derivadas de alguna condición médica, embarazo o lactancia.

Una orina clara y la regularidad en las visitas al baño suelen ser indicativos de buena hidratación.

Especialistas en salud recomiendan inculcar desde la infancia el hábito de elegir agua simple como principal fuente de hidratación.

Mantener una hidratación adecuada diariamente permite que el sistema digestivo cumpla eficazmente sus funciones y favorece el bienestar general.

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