¿Quién es Mariela Gutiérrez, la senadora de Morena detrás del sacrificio de 10 mil perros en Tecámac?

Mariela Gutiérrez Escalante, senadora de Morena, reconoció que durante su gobierno en Tecámac, de 2019 a 2024, se sacrificaron 10 mil perros. (Anayeli Tapia/Infobae)

La senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, reconoció que durante su gestión como presidenta municipal de Tecámac (2019-2024), Estado de México, fueron sacrificados 10 mil perros. La cifra equivale a un promedio de entre 5 y 6 animales asesinados al día durante cinco años.

Ante estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una investigación de oficio tras la difusión de un video donde la legisladora admite que las muertes ocurrieron bajo su administración y asegura que se realizaron conforme a la ley.

Gutiérrez Escalante sostuvo que los sacrificios se justificaron por enfermedades incurables y ataques a personas: “Aquí no hubo indiferencia, no hubo crueldad. Enfrenté una realidad difícil y tomé decisiones dentro de la ley, buscando el menor daño posible”.

Su trayectoria pasó de la administración municipal al Senado, donde actualmente representa a Morena.

Afirmó que existen expedientes y evidencia documental de los casos, atendidos por el Centro de Bienestar Animal local. En conferencia, la senadora explicó que su administración atendió a más de 60 mil animales en situación de calle, realizó 50 mil esterilizaciones, promovió 3 mil adopciones y brindó 4 mil asesorías veterinarias.

¿Quién es Mariela Gutiérrez Escalante?

Mariela Gutiérrez Escalante nació el 30 de julio de 1971 en Tecámac. Es licenciada en Psicología y maestra en Dirección de Empresas.

Abanderada de Morena, la legisladora también es empresaria, fundadora de “Colegio Ateneo Mexicano A.C.”, “Vitalizadora Ozumbilla S.A. de C.V.” y “Autotransportes GEM S.A. de C.V.”. Es propietaria de salas de cine en el Estado de México e Hidalgo y participa en negocios familiares de panificación, entretenimiento y bienes raíces.

Mariela Gutiérrez Escalante, senadora de Morena y exalcaldesa de Tecámac, ha sido una figura clave en la política del Estado de México.

Su primer cargo público fue en 2011 como directora de Desarrollo Social del ayuntamiento de Tecámac. Fue candidata a la presidencia municipal por el PRD en 2003, 2009 y 2012. Es consejera distrital de Morena desde 2022. Presidió la Asociación de Autoridades Locales de México A.C. y participó en la campaña de Delfina Gómez Álvarez para la gubernatura del Estado de México.

Fue presidenta municipal de Tecámac desde el 1 de enero de 2019 al 29 de febrero de 2024, reelecta en 2021. En 2024 solicitó licencia para contender como candidata al Senado, donde actualmente es secretaria de la Mesa Directiva, presidenta de la Comisión Especial de Ciudades Sostenibles e integra comisiones de Bienestar, Salud, Comunicaciones y Transportes, Seguridad Pública, Federalismo y preside la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. Su suplente es Monzeisela García Ramos.

Durante su gestión, Mariela Gutiérrez Escalante también ha estado envuelta en diversos escándalos. El 9 de diciembre de 2024 protagonizó un altercado con Mauro Martínez, entonces alcalde de Tonanitla y también militante de Morena, tras un enfrentamiento entre policías de ambos municipios en una zona limítrofe en disputa. La senadora exigió a los policías de Tonanitla abandonar el territorio de Tecámac, argumentando un acuerdo previo entre alcaldías. El incidente escaló a intercambio de acusaciones públicas: Martínez señaló que Gutiérrez Escalante insultó y provocó a los uniformados, mientras que la senadora lo responsabilizó de la violencia contra elementos de la Guardia Civil de Tecámac.

Uno de sus mayores escándalos fue cuando le besó la mano a AMLO. (Captura de pantalla)

Otro episodio polémico en su administración se registró en septiembre de 2022, cuando un video viral exhibió al director regional de los programas de Bienestar en Tecámac, Carlos Alberto Estévez Rivas, realizando presuntos actos sexuales en su oficina junto a dos colaboradoras. La entonces alcaldesa condenó públicamente los hechos, calificándolos de inaceptables y ofensivos hacia las mujeres.

La figura pública de Gutiérrez Escalante también fue tema de debate nacional tras besar la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador durante un evento en septiembre de 2023. El gesto desató críticas en redes sociales, donde fue señalado como muestra de sumisión. La alcaldesa defendió su acción como una costumbre local de respeto y agradecimiento, rechazando que se tratara de un acto de subordinación y atribuyendo las críticas a un enfoque clasista de sus opositores.

Durante su administración, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones por 93 millones de pesos, pero la senadora aclaró que no correspondían a su periodo, sino a su sucesora. Sobre este punto, señaló hace unos meses: “No hay tal aseveración de la ASF, los 93 millones son observados porque les falta algún detalle, pero eso no quiere decir que haya algún desvío o un desfalco”.

¿Qué se sabe de la investigación en su contra?

La senadora y exalcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante. (Redes sociales)

La controversia se viralizó tras la publicación de un video por la activista Zyanya Polastri, quien cuestionó la legalidad del sacrificio de animales en Tecámac. Funcionarios de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) señalan que hubo falta de diagnósticos clínicos, ausencia de personal capacitado y posibles violaciones a normas de trato humanitario.

La FGJEM investiga posibles violaciones al artículo 235 Bis del Código Penal estatal, que sanciona causar la muerte a cualquier animal que no constituya plaga. La conducta puede agravarse si se comprueba la intervención de servidores públicos en el manejo animal, conforme al artículo 235 Ter.

Organizaciones defensoras de animales y usuarios en redes sociales exigen transparencia, investigación y sanción a los funcionarios responsables.

¿Cuánto tiempo podría pasar en la cárcel si la encuentran responsable?

Si la autoridad determina que hubo responsabilidad penal, la pena máxima para los implicados puede alcanzar 6 años de prisión según el Código Penal del Estado de México.

El proceso se mantiene abierto mientras la fiscalía recaba información sobre la actuación de los servidores públicos y el destino de los animales sacrificados.