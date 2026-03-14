No dormir bien afecta la salud digestiva: estos son los principales riesgos

La falta de sueño puede provocar problemas en el sistema digestivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Dormir bien no solo es fundamental para mantener la energía durante el día o para mejorar la concentración; también es clave para el buen funcionamiento del sistema digestivo. La falta de descanso adecuado puede alterar procesos básicos del organismo y desencadenar problemas gastrointestinales que, con el tiempo, afectan la salud general.

El sueño y la digestión están estrechamente conectados a través del llamado eje intestino-cerebro, un sistema de comunicación entre el sistema nervioso y el tracto digestivo. Cuando una persona duerme mal o descansa menos horas de las necesarias, ese equilibrio puede romperse y provocar alteraciones en la manera en que el cuerpo procesa los alimentos.

Uno de los efectos más comunes de no dormir bien es la aparición o el agravamiento del reflujo gastroesofágico. Durante el sueño profundo, el organismo regula la producción de ácido en el estómago y mantiene ciertos mecanismos que evitan que este regrese hacia el esófago. Sin embargo, cuando el descanso es insuficiente o fragmentado, esos mecanismos pueden debilitarse, favoreciendo la sensación de ardor, acidez y molestias en el pecho o la garganta.

Dormir mal impacta en la digestión y en el equilibrio del organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro problema relacionado con la falta de sueño es la alteración del ritmo digestivo. El cuerpo humano funciona mediante ciclos conocidos como ritmos circadianos, que regulan diferentes funciones biológicas, incluida la digestión. Cuando una persona duerme poco o en horarios irregulares, estos ritmos pueden desajustarse y provocar síntomas como hinchazón, digestiones pesadas, gases o cambios en la frecuencia de las evacuaciones.

En algunos casos, dormir mal también puede influir en trastornos digestivos más complejos como el síndrome del intestino irritable. Estudios médicos han señalado que las personas con problemas crónicos de sueño suelen presentar mayor sensibilidad intestinal y episodios más frecuentes de dolor abdominal, diarrea o estreñimiento.

Además, la falta de descanso tiene efectos directos sobre las hormonas que regulan el apetito. Cuando el organismo no duerme lo suficiente, se altera la producción de hormonas como la grelina y la leptina, responsables de controlar la sensación de hambre y saciedad. Esto puede provocar que la persona sienta más apetito, especialmente por alimentos altos en grasas o azúcares, lo que a su vez dificulta la digestión y puede aumentar el riesgo de sobrepeso.

Dormir bien también protege tu sistema digestivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro factor importante es el estrés. Dormir poco suele elevar los niveles de cortisol, conocida como la hormona del estrés. Cuando esta sustancia permanece elevada durante largos periodos, puede afectar la motilidad intestinal y generar molestias digestivas persistentes. En algunos casos también se ha observado una relación entre el mal descanso y el empeoramiento de enfermedades inflamatorias del sistema digestivo.

Por si fuera poco, la calidad del sueño también influye en la microbiota intestinal, es decir, el conjunto de bacterias que habitan en el intestino y que cumplen funciones esenciales para la digestión y la absorción de nutrientes. Alteraciones en los ciclos de sueño pueden modificar el equilibrio de estas bacterias, lo que puede repercutir en el metabolismo, la respuesta inmunológica y la salud digestiva en general.

Ante este panorama, los especialistas recomiendan mantener hábitos de sueño saludables. Dormir entre siete y nueve horas por noche, evitar comidas muy pesadas antes de acostarse, reducir el consumo de cafeína por la noche y mantener horarios regulares de descanso son medidas que pueden ayudar a proteger tanto el sueño como la salud digestiva.

En síntesis, dormir bien no solo permite recuperar energía, sino que también contribuye al equilibrio del sistema digestivo. Ignorar la importancia del descanso puede traducirse en molestias gastrointestinales y en un mayor riesgo de desarrollar trastornos digestivos a largo plazo. Por ello, cuidar la calidad del sueño es también una forma de cuidar el funcionamiento integral del organismo.