Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares 2026: fecha CONFIRMADA del primer pago para estudiantes de primaria

Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, confirmó la fecha del primer depósito de la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para los niños de primaria que se registraron durante marzo.

Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, confirmó la fecha del primer depósito de la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para los niños de primaria que se registraron durante marzo.

Durante la Mañanera del Pueblo de este lunes 13 de abril, el titular de las becas también detalló todo el proceso de cómo será la entrega de tarjetas del Bienestar para que los nuevos beneficiarios puedan cobrar el apoyo económico.

La beca comenzó a implementarse durante el 2025 y se enfocó en beneficiar a estudiantes de secundaria que cursan en alguna escuela pública del país con un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos. Sin embargo, este año ampliará su cobertura para niños de primaria y posteriormente para preescolar.

Fecha confirmada del primer pago de la Beca Rita Cetina para primaria

De acuerdo con León, el primer pago de la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para niños de primaria se llevará a cabo en agosto de 2026, previo al inicio del ciclo escolar.

Cabe señalar que los beneficiarios recibirán solamente un pago anual de 2 mil 500 pesos. Además, al igual que con los alumnos de secundaria, cada padre de familia que tenga a más de un alumno inscrito, recibirá un monto adicional.

1 alumno inscrito | 2 mil 500 pesos

2 alumnos inscritos | 5 mil pesos

3 alumnos inscritos | 7 mil 500 pesos

Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, confirmó la fecha del primer depósito de la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para los niños de primaria que se registraron durante marzo (Cortesía)

¿Cómo y cuándo será la entrega de tarjetas del Bienestar para la beca?

La entrega de tarjetas del Bienestar se efectuará de forma ordenada entre el 18 de mayo y el 31 de julio.

Documentos de la padre, madre o tutor

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

Comprobante de domicilio (copia de los últimos 6 meses)

De la o el estudiantes

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, confirmó la fecha del primer depósito de la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para los niños de primaria que se registraron durante marzo (Cortesía)

Dispersión de recursos continua para alumnos de secundaria

Por otra parte, los beneficiarios de la Beca Rita Cetina de secundaria continúan recibiendo su segundo pago del año correspondiente al bimestre marzo-abril. La dispersión de los recursos se llevará a cabo del 1 al 16 de abril de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada titular de la tarjeta.

Calendario de pagos para alumnos de secundaria

Miércoles 1 de abril | Letras A,B

Lunes 6 de abril | Letras C

Martes 7 de abril | Letras D, E, F

Miércoles 8 de abril | Letra G

Jueves 9 de abril | Letras H, I, J, K, L

Viernes 10 de abril | Letra M

Lunes 13 de abril | Letras N, Ñ, O, P, Q

Martes 15 de abril | Letra S

Jueves 16 de abril | Letras T, U, V, W, X, Y, Z

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales del programa que son La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.