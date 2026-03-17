Sheinbaum confirma retrasos en el Tren Suburbano - AIFA: esta es la nueva fecha de inauguración

Sheinbaum confirma retrasos en la inauguración del Tren Suburbano hacia el AIFA. ( (X/ @delfinagomeza))

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, confirmó que el Tren Suburbano que llegará hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) presenta retrasos, por lo que su inauguración ya no será para finales de marzo, como se pronosticó y que coincidiera con el periodo vacacional de Semana Santa.

Durante su conferencia matutina de este martes 17 de marzo, la mandataria fue cuestionada sobre la situación en la que se encuentra la obra del Tren Suburbano - AIFA rumbo a su inauguración y aceptó que la fecha se tendrá que reprogramar, pero insistió que muy pronto los usuarios podrán hacer uso de las instalaciones.

El tramo Lechería - AIFA fue un proyecto que inició Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio, pero no lo concluyó. La obra ha presentado una serie de contratiempos, principalmente por las manifestaciones de los pobladores cercanos a la zona.

¿Cuándo inaugurarán el Tren Suburbano - AIFA?

Sheinbaum explicó en conferencia de prensa que existe un retraso de una semana en las obras del Tren Suburbano - AIFA, por lo que la inauguración se reprogramará y no será a finales de este mes de marzo como se estimo, sino que será en el mes de abril (YouTube/ Claudia Sheinbaum Pardo)

Sheinbaum Pardo explicó que el Tren Lechería - AIFA tiene una semana de retrasos, pese a su insistencia de inaugurarlo en el periodo vacacional de Semana Santa, la nueva fecha de su apertura se tiene prevista para la primera semana de abril, la fecha estimada es para el lunes 6 de abril.

“Nada más traemos ahí una diferencia de una semana. Pues yo les pedí que estuviera el 29 de marzo y me dicen que a lo mejor es el 6 de abril, pero yo les insisto en que el 29 de marzo, que es antes de Semana Santa”, compartió la representante del poder ejecutivo federal.

Por otra parte, explicó que las autoridades responsables se encuentran revisando las diferencias detectadas y reconoció la validez de las inquietudes planteada, cabe recordar que el tramo Lechería - AIFA ya empezó la etapa de pruebas.

Sheinbaum supervisó el avance de la obra del Tren Suburbano Lechería - AIFA (X/ @andreslajous)

Señaló: “Están revisando qué, cuál es la diferencia, que además, pues tienen razón, evidentemente. Es toda la seguridad del tren relacionado con las pruebas. Entonces, están culminando las pruebas y en el momento en que estén listas, pues ya iniciaría”.

La funcionaria añadió que se realiza un proceso de embellecimiento en toda la zona aledaña al tren, que incluye repavimentación y la creación de senderos seguros, con el objetivo de mejorar el entorno del Tren Suburbano Lechería-AIFA. Respecto a la extensión hacia Pachuca, precisó que no estará lista antes de 2027, pero reiteró que el tramo Lechería-AIFA operará antes del mundial, acotando que el retraso actual corresponde únicamente a una diferencia de unos cuantos días.

El Tren AIFA empezó en el sexenio de López Obrado (@delfinagomeza/X)

“También se está haciendo un embellecimiento de toda la zona alrededor del tren: repavimentación, senderos seguros para, pues mejorar todo el entorno del tren Lechería-AIFA. Y el, el AIFA-Pachuca no, ese todavía hasta el 27, pero el Lechería-AIFA sí va a estar antes del mundial y nada más estamos en una diferencia de unos cuantos días”, finalizó.