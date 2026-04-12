México

Obligadas a vender drogas en bares: rescatan a 3 mujeres víctimas de trata en Quintana Roo, entre ellas 2 adolescentes

Por estos hechos fue detenido un sujeto conocido como “Rambo”, presunto integrante de un grupo criminal

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Rescate de tres mujeres víctimas de trata en Quintana Roo
Las mujeres fueron rescatadas luego del cateo en cuatro domicilios. Foto: FGE Quintana Roo

Tres mujeres fueron rescatadas luego de ser víctimas de trata de personas por parte de integrantes de un grupo criminal en Tulum, Quintana Roo, que las obligaba a vender drogas en comercios.

La Fiscalía General del Estado informó que su liberación se llevó a cabo luego de un operativo que también permitió la detención de David “N”, conocido como “Rambo”, quien es señalado por su probable implicación en el delito de trata de personas.

La acción, realizada en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN), incluyó cuatro cateos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad, donde se ubicó a las tres mujeres, entre ellas dos adolescentes.

Las mujeres fueron identificadas como originarias de los estados de Michoacán, Guerrero y Jalisco. Las investigaciones iniciales apuntan que el detenido habría reclutado, trasladado y alojado a las afectadas, obligándolas a participar en actividades delictivas bajo amenazas y una estricta vigilancia.

Víctimas eran obligadas a vender drogas en bares y restaurantes: así fue su rescate

Detenido trata de personas Quintana Roo
David "N", alias "Rambo", es identificado como presunto integrante de un grupo criminal. Foto: Fiscalía de Quintana Roo

En el primer inmueble intervenido, ubicado en la calle Kiss, Región 03 del mismo municipio, las autoridades localizaron sustancias ilícitas como marihuana, polvo blanco similar a la cocaína, cristal y pastillas rosas conocidas como “tusi”.

Durante la acción fue rescatada una mujer y detuvieron a David “N”, alias “Rambo”, quien sería parte de un grupo criminal dedicado al narcomenudeo y generador de violencia en la zona.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el sujeto era el encargado de reclutar a las víctimas, así como de trasladarlas y alojarlas en la ciudad de Tulum.

Para identificar a las jóvenes, el “Rambo” les proporcionó vestimenta de color negro para identificarlas como integrantes de la célula delictiva a que pertenecía.

Tres mujeres recatadas en Quintana Roo por trata de personas
Foto: Fiscalía de Quintana Roo

Una segunda intervención en la Región 2, calle Acuario Sur, permitió liberar a dos adolescentes. En este lugar, las autoridades aseguraron presunta marihuana y cocaína, así como cartuchos útiles y teléfonos celulares.

Según la investigación, las víctimas eran obligadas a distribuir y vender estupefacientes en bares y restaurantes de la zona costera de Tulum.

Las víctimas, identificadas como provenientes de tres estados del país, se encontraban bajo control del presunto responsable, quien les habría dado vestimenta negra para ser reconocidas como parte de la célula delictiva. Las jóvenes declararon haber recibido amenazas constantes y estar bajo vigilancia permanente.

Las autoridades informaron que el operativo se extendió a otros dos inmuebles, uno ubicado en la calle Júpiter y otro en la avenida Kukulkán, zona conocida como “La Selva”, donde se localizaron más drogas y municiones. Todos los inmuebles quedaron asegurados tras la intervención de las autoridades.

Por su parte, las víctimas fueron llevadas a la sede de la Fiscalía estatal para rendir su declaración y, posteriormente, quedaron bajo resguardo.

La situación legal de David “N” será definida por la autoridad correspondiente, que analiza los elementos recabados durante los cateos.

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