México

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: ¿Qué hacer si no recibí la visitia domiciliaria para realizar el registro?

Además del apoyo económico, el programa brinda otros beneficios como acceso prioritario a servicios de salud y educación

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Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)
El operativo de actualización de información para el programa Mujeres con Bienestar concluyó las visitas a domicilio en el Estado de México. (Gob. Edomex)

El operativo de actualización de información para el programa Mujeres con Bienestar concluyó las visitas a domicilio en el Estado de México. El proceso, coordinado por la Secretaría de Bienestar del Estado de México, cerró oficialmente el 10 de abril del 2026.

Cabe recordar que la iniciativa tiene como propósito principal mejorar la calidad de vida de las beneficiarias y favorecer su autonomía económica, mediante requisitos definidos y mecanismos de validación formales. El Estado de México respalda el proyecto como parte de su compromiso con la equidad.

El programa se dirige específicamente a mujeres de 18 a 59 años que enfrentan condiciones económicas o sociales adversas, priorizando a quienes más lo necesitan. Su objetivo es entregar un apoyo mensual de 2 mil 500 pesos que cubra necesidades básicas como alimentación, salud y educación.

Mujeres con Bienestar Edomex
Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

¿Qué hacer su no recibí la visita domiciliaria para el registro a Mujeres con Bienestar?

Aún es posible realizar el trámite de actualización en los módulos habilitados para quienes no fueron localizadas en sus hogares. Mantener los datos actualizados es esencial para recibir el aviso sobre la entrega de la tarjeta y acceder al apoyo económico.

Las mujeres que no hayan sido localizadas durante el operativo para la actualización de datos del programa deben acudir personalmente a alguno de los módulos en los Centros de Distribución (CEDIS) de los 125 municipios antes del 30 de abril del 2026. Este trámite es indispensable para seguir dentro del programa y obtener los beneficios.

Mujeres con Bienestar Edomex programas sociales tarjeta del bienestar
Mujeres con Bienestar Edomex programas sociales tarjeta del bienestar

Así puedes hacer la actualización en los módulos

Quienes faltaron a las visitas domiciliarias pueden acudir a los módulos habilitados en los CEDIS de los 125 municipios del Estado de México hasta el 30 de abril del 2026. Los requisitos que deben presentar son:

  • Acudir personalmente al CEDIS de su municipio
  • Presentar su folio de registro otorgado en 2023 o 2024
  • Proporcionar su número de celular y correo electrónico actualizados

Los módulos atienden de lunes a sábado, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

Avanza el proceso para recibir el apoyo de Mujeres con Bienestar

El registro o actualización de datos permite a la Secretaría de Bienestar notificar a las beneficiarias cuándo podrán recoger su tarjeta de Mujeres con Bienestar y empezar a recibir el depósito de 2.500 pesos. Consultar la ubicación de los módulos puede realizarse tanto en el listado oficial en línea como en las redes sociales de cada localidad.

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El operativo de visitas domiciliarias terminó, pero la gestión en módulos sigue disponible solo hasta el 30 de abril del 2026. En muchos municipios la atención ya está en los últimos días y los módulos podrían presentar alta demanda. Las beneficiarias que deseen mantener su lugar en el programa deben completar el trámite de actualización cuanto antes para no perder el acceso a futuros apoyos económicos.

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