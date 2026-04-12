“Más perreo, menos odio”: así fue la noche de reguetón de Cachirula y LOOJAN en Coachella 2026

Cachirula y LUJAN llenaron de energía y perreo la noche californiana, luciendo vestuarios con alusiones a la bandera nacional y bajo el grito de '¡Viva México!' (Instagram/ @cachirulaa)

La noche del viernes en Coachella 2026 tuvo acento chilango y ritmo de reguetón. El escenario Sonora fue testigo de cómo Cachirula y LOOJAN transformaron la carpa en una fiesta tricolor, con beats que sacudieron a cientos de asistentes y una bandera tricolor ondeando al centro del espectáculo.

La dupla, considerada el primer dueto de reguetón 100% chilango, logró conectar con el público de California, en una de las actuaciones más comentadas del festival.

El dueto mexicano, primera pareja de reguetón 100% chilango, conquistó al público de California en una noche histórica para la música urbana. (Instagram)

Entre perreo, mensajes de agradecimiento y un grito de “más perreo, menos odio”, el dueto mexicano mostró que la escena urbana nacional tiene voz propia y sabe hacerse escuchar en cualquier parte del planeta.

El reguetón chilango toma Coachella

El setlist mostró el alcance de Cachirula y LOOJAN en la escena urbana. Desde el primer tema, el público respondió con entusiasmo y energía.

Interpretaron BEIBY REMIX , Uii , TiTis , Loquito , CACHUBI , Chaka , SUPREME , DEDO y culo && teta .

Cachirula y LOOJAN lucieron vestuarios con guiños a la bandera nacional.

Subieron a fans para bailar en el escenario, haciendo del perreo un acto colectivo.

Mostraron la bandera tricolor y dedicaron mensajes de agradecimiento a quienes los siguen en ambos países.

El setlist de Cachirula y LOOJAN incluyó éxitos como BEIBY REMIX, Uii, TiTis y Loquito, desatando la euforia de los asistentes. (Instagram/ @cachirulaa)

La noche demuestra que el reguetón mexa puede conquistar espacios internacionales y conectar con una audiencia diversa.

Una noche de “desmadre” y obstáculos

La llegada al escenario no estuvo exenta de complicaciones. Después del show, LOOJAN compartió en redes: “Neta lo luchamos y lo logramos y eso nos hizo ser más felices, güey”. La emoción se reflejó en sus historias, donde agradeció el apoyo y reconoció lo complicado que fue lograr la presentación.

Los artistas sumaron a fanáticos y más exponentes del género a la celebración en California. (Instagram/ @cachirulaa)

Por su parte, Cachirula celebró: “Seguimos sin creer lo que pasó ayer, primer dueto de reguetón mexicano 100% chilango”. Así, ambos artistas en complicidad con otros exponentes del género como El Malilla resaltaron la importancia de cumplir sueños y de la solidaridad entre amigos para alcanzar metas.

La bandera de México al centro de California

La noche culminó con la bandera nacional al centro del escenario y un grito de Cachirula que resonó entre la multitud: “¡Viva México!”. El público coreó los temas y respondió con energía a cada provocación y baile.

El grito de "¡Viva México!" marcó el cierre de una noche inolvidable, reafirmando la presencia del reguetón mexa en los escenarios internacionales. (Instagram/ @cachirulaa)

Así, las fotografías de los fans disfrutando el encuentro, bailando y participando activamente en el show se multiplicaron en redes. El mensaje de los artistas quedó más que claro: “Más perreo, menos odio”, como símbolo de unidad y celebración de la identidad mexicana.