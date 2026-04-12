Lo que no sabes de las pepitas de calabaza: el snack mexicano que protege el corazón y refuerza defensas

Las pepitas de calabaza destacan como un alimento funcional por su aporte de proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales esenciales. - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Las pepitas de calabaza han pasado de ser un simple snack a posicionarse como un alimento con múltiples beneficios para la salud. De acuerdo con El Poder del Consumidor, su composición las convierte en una opción nutritiva que puede integrarse fácilmente en la dieta diaria.

Estas semillas aportan proteínas, grasas insaturadas, vitaminas y minerales esenciales. Además, contienen compuestos bioactivos que actúan en diferentes procesos del organismo, favoreciendo desde la salud cardiovascular hasta el sistema inmunológico. Los especialistas reconocen que la inclusión de pepitas en la alimentación habitual puede marcar una diferencia positiva en diversos indicadores de bienestar físico.

Su versatilidad y valor nutricional las hacen destacar entre otros alimentos, especialmente cuando se combinan con una alimentación equilibrada. Las pepitas pueden consumirse solas, tostadas, en ensaladas, mezcladas con frutos secos o como ingrediente en diferentes platillos típicos de la cocina mexicana. Esta facilidad de adaptación contribuye a que sean una opción accesible para distintos públicos y estilos de vida.

Nutrientes que fortalecen el corazón y el sistema inmune

El consumo de pepitas de calabaza se asocia con beneficios para la salud cardiovascular, gracias a su contenido de magnesio y ácidos grasos omega 3. - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Las pepitas de calabaza son ricas en magnesio y ácidos grasos conocidos como omega 3, elementos que contribuyen a la salud cardiovascular. Estos nutrientes ayudan a regular la presión arterial y favorecen el buen funcionamiento del corazón, lo que resulta especialmente relevante en el contexto de enfermedades crónicas relacionadas con el sistema circulatorio.

También contienen zinc, un mineral clave para fortalecer el sistema inmunológico y apoyar el control de los niveles de glucosa en la sangre. Su presencia depende en parte de la calidad del suelo donde se cultivan, pero cuando está disponible, potencia sus beneficios. El zinc es fundamental para la respuesta inmune ante infecciones y para mantener la integridad de la piel y las mucosas.

Además, su contenido de fibra contribuye a mejorar procesos metabólicos, aportando estabilidad y equilibrio al organismo. La fibra favorece la digestión y ayuda a mantener adecuados niveles de colesterol, lo que refuerza el efecto protector sobre el sistema cardiovascular.

Propiedades antioxidantes y beneficios integrales

Por su versatilidad en la cocina mexicana y el fácil consumo en ensaladas o platillos, las pepitas representan una opción accesible y nutritiva. - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Uno de los aspectos más destacados de estas semillas es su acción antioxidante. Gracias a compuestos como los tocoferoles y fenólicos, ayudan a combatir los radicales libres, protegiendo las células del daño. Esta propiedad es relevante para la prevención del envejecimiento celular y de enfermedades degenerativas.

También se les atribuyen efectos positivos en la salud del hígado, lo cual resulta relevante ante problemas como el hígado graso. Asimismo, algunos de sus compuestos han mostrado potencial en la prevención de enfermedades crónicas.

Las pepitas contienen cucurbitina, un componente con propiedades antiparasitarias, y se asocian con beneficios en padecimientos digestivos como gastritis y úlceras, además de contribuir al bienestar del sistema urinario y la próstata. La evidencia científica sostiene que su consumo regular puede formar parte de estrategias integrales para el cuidado de la salud.