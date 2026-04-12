Lluvias en CDMX: cuáles son las líneas del Metro qué más problemas registran

Estas afectaciones obligan a los pasajeros a ajustar sus horarios y trayectos para evitar contratiempos. (Cuartoscuro.com)

En las últimas semanas, las lluvias han provocado afectaciones frecuentes y notorias en el servicio del Metro de la Ciudad de México. Esto ha causado grandes demoras y aglomeraciones inusuales en varias líneas, afectando a millones de usuarios que dependen de este sistema de transporte para realizar sus actividades diarias.

De acuerdo con los reportes oficiales y testimonios de usuarios, algunas lineas registran con mayor frecuencia retrasos e incidentes como filtraciones y paradas de emergencia que obligan a los pasajeros a ajustar sus horarios y trayectos para evitar contratiempos.

Las líneas del Metro de CDMX con más afectaciones durante lluvias

En días de fuertes precipitaciones, las incidencias se concentran en la Línea 3, que atiende la ruta de Universidad a Indios Verdes y donde se han detectado demoras persistentes, inundaciones y necesidad de operar trenes a baja velocidad.

La Línea 7, que conecta Barranca del Muerto con El Rosario, también reporta suspensiones temporales, aglomeraciones y fallas operativas en estaciones con alta afluencia, apuntando a la acumulación de agua y fallas en las escaleras eléctricas.

La Línea 12 destaca igualmente como una de las más impactadas en temporada de lluvias, con retrasos recurrentes y la aplicación continua de marcha de seguridad.

Línea 7 del Metro de la Ciudad de México suele presentar retrasos importantes. X/@MetroCDMX.

Por su parte, las Líneas B y 8 están sujetas a trenes detenidos y reducción en la velocidad, medidas que buscan garantizar la protección de los pasajeros durante las lluvias intensas.

A su vez, incidentes menores o afectaciones puntuales se han reportado en las Líneas 1, 2, 4, 5 y 9, donde los usuarios han experimentado retardos y aglomeraciones, así como en los servicios de Metrobús, que presentan retrasos y cierres parciales, especialmente en los corredores principales.

Principales afectaciones en el Metro por lluvias

Las principales afectaciones generadas por las lluvias en el Metro de la Ciudad de México comprenden:

Retrasos y paradas de trenes por acumulación de agua

Inundaciones en andenes y túneles

Filtraciones que afectan la operación de sistemas eléctricos

Fallas en escaleras eléctricas, sobre todo en estaciones subterráneas

Reducción de velocidad o suspensión parcial del servicio con la llamada “marcha de seguridad”

Grandes aglomeraciones en estaciones como Pino Suárez y zonas de alta demanda en las Líneas 1, 3, 7 y 12

Medidas del Metro ante afectaciones por lluvias

El Sistema de Transporte Colectivo Metro activa protocolos de prevención al inicio de las tormentas. Foto: X/@rictikiz.

Para contener las afectaciones por lluvias, el Sistema de Transporte Colectivo Metro activa protocolos de prevención al inicio de las tormentas, entre los que sobresale la reducción de la velocidad de los trenes —conocida como marcha de seguridad— en las Líneas 3, 4, 5, 8, 9, 12 y B.

Esta estrategia busca preservar la integridad de los usuarios cuando hay riesgo de inundaciones, filtraciones y saturación en andenes.

Además, se asigna personal extra en las terminales más congestionadas para agilizar la salida de trenes y se envían trenes vacíos a estaciones con mayor demanda para evacuar a los usuarios más rápido.

Por otra parte, se realizan limpiezas especiales y revisiones de los sistemas eléctricos, escaleras y elevadores, mientras que los comunicados y anuncios por altavoz se actualizan constantemente.

Recomendaciones para usuarios del Metro ante lluvias

En temporada de lluvias es importante que los usuarios del metro planeen traslados con tiempo extra para evitar retrasos. Crédito: Cuartoscuro.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro sugiere a los usuarios que, ante la previsión de lluvias:

Planeen traslados con tiempo extra para evitar retrasos

Consideren rutas alternativas si alguna estación está cerrada

Atiendan los avisos oficiales que se emiten por altavoces y redes sociales

Anticipen su salida para reducir esperas y no contribuir a la saturación de los accesos

Permitan el cierre libre de puertas y otorguen prioridad a quienes descienden antes de abordar

Consulten al personal del Metro sobre la disponibilidad de elevadores o vías alternativas si presentan movilidad limitada

Las lluvias en la Ciudad de México representan cada año un reto adicional tanto para la operación del Metro como para los millones de capitalinos que confían en este sistema, lo que demanda medidas constantes de prevención y ajustes operativos.

Recientemente se ha intensificado la marcha de seguridad en varias líneas y la emisión de recomendaciones, como parte del esfuerzo para reducir los riesgos y mantener el servicio lo más estable posible mientras persisten las condiciones de lluvia.