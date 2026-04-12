México

Lluvias intensas continuan en CDMX por fenómeno climático

Las previsiones meteorológicas señalan tormentas acompañadas de granizo y ráfagas de viento, lo que podría generar acumulaciones de agua en avenidas y restringir el tránsito vehicular

Guardar
Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas.
Prevén fuertes lluvias con granizo hasta el lunes 13 de abril. (Cuartoscuro)

Un temporal de lluvias intensas amenaza la Ciudad de México y estados del centro del país desde este sábado 11 y hasta el lunes 13 de abril.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil anticipa que las lluvias estarán acompañadas de granizo, actividad eléctrica y rachas de viento, condiciones que pueden provocar inundaciones, caída de árboles y afectaciones viales.

Las autoridades capitalinas advierten que las alcaldías del norte y centro presentan mayor vulnerabilidad ante el temporal, con riesgo de encharcamientos y afectaciones a la movilidad.

Se prevén temperaturas de entre 24 y 26 grados antes de las lluvias, lo que facilita la formación de nubosidad y tormentas de desarrollo rápido.

Lluvias intensas y riesgo en el centro del país

El aviso de la SGIRPC no se limita a la capital. Entidades del centro, como Estado de México, Hidalgo, Morelos y Puebla, también podrían registrar lluvias fuertes y tormentas eléctricas.

Las previsiones incluyen corrientes de agua en calles, caída de ramas y estructuras frágiles, así como cortes intermitentes de energía eléctrica.

Este panorama obliga a las autoridades locales a mantener operativos de atención y monitoreo permanente.

En la capital, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los cuerpos de emergencia activan protocolos para atender reportes de inundaciones y caídas de árboles.

El fenómeno climático coincidiría con la temporada de lluvias, que habitualmente inicia en mayo, pero este año se adelanta con eventos de intensidad inusual.

La lluvia dejó importantes inundaciones en Iztapalapa. Foto: Video de redes sociales.
La lluvia dejó importantes inundaciones en Iztapalapa. Foto: Video de redes sociales.

Medidas necesarias ante el temporal

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda evitar cruzar calles inundadas y retirar basura de coladeras para prevenir encharcamientos.

Pide también a la población mantenerse alejada de postes y cables eléctricos, limitar actividades al aire libre durante tormentas y utilizar impermeable o paraguas para reducir riesgos.

El organismo insiste en consultar solo fuentes oficiales y no subestimar la intensidad del temporal.

Las autoridades refuerzan la importancia de preparar un kit de emergencia con documentos personales, linterna y radio de baterías.

Exhortan a los habitantes de zonas bajas o propensas a inundaciones a identificar rutas de evacuación y refugios temporales.

El monitoreo constante de los avisos oficiales puede marcar la diferencia ante situaciones de riesgo.

Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas.
Las autoridades recomiendan cargar paraguas. Crédito: Cuartoscuro.

El Gobierno de la Ciudad de México mantiene vigilancia en tiempo real a través de sistemas de alerta y canales institucionales.

El llamado central es a no confiarse y seguir las indicaciones para evitar tragedias durante el temporal.

Las lluvias previstas para este fin de semana representan uno de los episodios más intensos en los últimos años para la capital y entidades del centro.

El fenómeno pone a prueba la capacidad de respuesta de autoridades y ciudadanía ante eventos meteorológicos extremos.

Temas Relacionados

CDMXLluviasLluviaClimamexico-serviciosmexico-noticias

Más Noticias

América vs Cruz Azul EN VIVO: Las Águilas ya lo ganan 1-0 con gol del “Pato” Salas

Sigue el minuto a minuto del América vs Cruz Azul de la jornada 14 del Clausura 2026 en el regreso del Coloso de Santa Úrsula a la Liga MX

América vs Cruz Azul EN VIVO: Las Águilas ya lo ganan 1-0 con gol del “Pato” Salas

Manifestantes en San José Chiapa piden la renuncia del gobernador de Puebla durante visita de Sheinbaum

La protesta durante el evento denuncia la inconformidad ante una potencial planta recicladora en la comunidad

Manifestantes en San José Chiapa piden la renuncia del gobernador de Puebla durante visita de Sheinbaum

Adiós a los mitos: la tortilla de maíz mexicana es uno de los alimentos más saludables que existen

El maíz nixtamalizado ofrece nutrientes y sabor a los platillos nacionales

Adiós a los mitos: la tortilla de maíz mexicana es uno de los alimentos más saludables que existen

Detienen a tres presuntos sicarios con más de mil dosis de metanfetamina en Tijuana

Los sujetos fueron identificados bajo los alias de “El Negro”, “El Pollo” y “El Cocho”

Detienen a tres presuntos sicarios con más de mil dosis de metanfetamina en Tijuana

Clima en Monterrey: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Monterrey: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres presuntos sicarios con más de mil dosis de metanfetamina en Tijuana

Detienen a tres presuntos sicarios con más de mil dosis de metanfetamina en Tijuana

Marina y personal de Pemex inhabilitan toma clandestina ubicada en Matías Tomero, Oaxaca

Reportan detención de “El Mike”, operador de “Los Rusos” del Cártel de Sinaloa en Mexicali

Desmantelan a “Los Ingobernables”, banda dedicada al narcomenudeo y robo en Puebla

Colectivo de buscadores revelan que la cantidad de restos óseos encontrados en Rancho Izaguirre es mayor a la del año pasado

ENTRETENIMIENTO

Director del video “Un vals” deslinda a Christian Nodal del supuesto parecido de la modelo con Ángela Aguilar y Cazzu

Director del video “Un vals” deslinda a Christian Nodal del supuesto parecido de la modelo con Ángela Aguilar y Cazzu

Este es el setlist que Bruno Mars traerá a México con su Romantic Tour en el Estadio GNP Seguros

Danna Paola y Belinda publican icónico video juntas y los fans teorizan colaboración sin Kenia Os

“Más perreo, menos odio”: así fue la noche de reguetón de Cachirula y LOOJAN en Coachella 2026

Emiliano Aguilar explota contra Christian Nodal tras el estreno de “Vals”, su más reciente sencillo

DEPORTES

América vs Cruz Azul EN VIVO: Águilas y cementeros se enfrentan en el Clásico Joven en su regreso al Estadio Ciudad de México

América vs Cruz Azul EN VIVO: Águilas y cementeros se enfrentan en el Clásico Joven en su regreso al Estadio Ciudad de México

Adrian Marcelo comparte nuevas imágenes de su entrevista con Matias Almeyda

Tigres vence de manera contundente a Chivas que venía de líder y apunta a la liguilla

Niegan libertad bajo fianza a Omar ‘N’, exgoleador de Chivas, tras el delito de abuso sexual

‘Hormiga’ González es comparado con Ronaldo Nazario por histórico de la Selección Mexicana