Lluvias intensas continuan en CDMX por fenómeno climático

Prevén fuertes lluvias con granizo hasta el lunes 13 de abril. (Cuartoscuro)

Un temporal de lluvias intensas amenaza la Ciudad de México y estados del centro del país desde este sábado 11 y hasta el lunes 13 de abril.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil anticipa que las lluvias estarán acompañadas de granizo, actividad eléctrica y rachas de viento, condiciones que pueden provocar inundaciones, caída de árboles y afectaciones viales.

Las autoridades capitalinas advierten que las alcaldías del norte y centro presentan mayor vulnerabilidad ante el temporal, con riesgo de encharcamientos y afectaciones a la movilidad.

Se prevén temperaturas de entre 24 y 26 grados antes de las lluvias, lo que facilita la formación de nubosidad y tormentas de desarrollo rápido.

Lluvias intensas y riesgo en el centro del país

El aviso de la SGIRPC no se limita a la capital. Entidades del centro, como Estado de México, Hidalgo, Morelos y Puebla, también podrían registrar lluvias fuertes y tormentas eléctricas.

Las previsiones incluyen corrientes de agua en calles, caída de ramas y estructuras frágiles, así como cortes intermitentes de energía eléctrica.

Este panorama obliga a las autoridades locales a mantener operativos de atención y monitoreo permanente.

En la capital, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los cuerpos de emergencia activan protocolos para atender reportes de inundaciones y caídas de árboles.

El fenómeno climático coincidiría con la temporada de lluvias, que habitualmente inicia en mayo, pero este año se adelanta con eventos de intensidad inusual.

La lluvia dejó importantes inundaciones en Iztapalapa. Foto: Video de redes sociales.

Medidas necesarias ante el temporal

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda evitar cruzar calles inundadas y retirar basura de coladeras para prevenir encharcamientos.

Pide también a la población mantenerse alejada de postes y cables eléctricos, limitar actividades al aire libre durante tormentas y utilizar impermeable o paraguas para reducir riesgos.

El organismo insiste en consultar solo fuentes oficiales y no subestimar la intensidad del temporal.

Las autoridades refuerzan la importancia de preparar un kit de emergencia con documentos personales, linterna y radio de baterías.

Exhortan a los habitantes de zonas bajas o propensas a inundaciones a identificar rutas de evacuación y refugios temporales.

El monitoreo constante de los avisos oficiales puede marcar la diferencia ante situaciones de riesgo.

Las autoridades recomiendan cargar paraguas. Crédito: Cuartoscuro.

El Gobierno de la Ciudad de México mantiene vigilancia en tiempo real a través de sistemas de alerta y canales institucionales.

El llamado central es a no confiarse y seguir las indicaciones para evitar tragedias durante el temporal.

Las lluvias previstas para este fin de semana representan uno de los episodios más intensos en los últimos años para la capital y entidades del centro.

El fenómeno pone a prueba la capacidad de respuesta de autoridades y ciudadanía ante eventos meteorológicos extremos.