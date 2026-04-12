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Desaparición de cuatro jóvenes de 14 y 16 años causa alerta en Zamora, Michoacán: esto es lo que se sabe

Salieron juntas la tarde del 8 de abril y desde entonces no hay rastro de ellas

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Cuatro adolescentes de entre 14 y 16 años desaparecieron en Zamora, Michoacán, tras ser vistas juntas el 8 de abril. (Alerta Ámber Michoacán)
Cuatro adolescentes de entre 14 y 16 años desaparecieron en Zamora, Michoacán, tras ser vistas juntas el 8 de abril. (Alerta Ámber Michoacán)

El pasado 8 de abril de 2026, la desaparición de cuatro adolescentes en Zamora, Michoacán activó una alerta en la comunidad y las autoridades estatales. Melanie Guadalupe B. V., Luna Hiromi V. F., Naomi Nicole G. R. y Estefanía Elvira G. D., de entre 14 y 16 años, fueron vistas por última vez alrededor de las 16:00 horas.

Su desaparición, en grupo y a plena luz del día, activó una búsqueda por parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán que hasta el momento no ha rendido frutos para lograr la localización de las cuatro menores.

Las familias presentaron la denuncia en la fiscalía regional y solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizarlas.

Actualmente, Zamora no cuenta con un grupo especializado propio para la búsqueda de personas desaparecidas. Aunque existía un proyecto para crear una célula local de la Comisión de Búsqueda de Michoacán, este todavía no se ha concretado. Ante la falta de tiempo para establecer una nueva oficina antes de que termine la administración municipal, la autoridad estatal analiza la posibilidad de integrar un área específica dentro de la Comisión Estatal que atienda los casos del municipio. Mientras tanto, la búsqueda de las menores se realiza con apoyo de las instancias estatales y federales.

¿Qué se sabe de las cuatro jóvenes desaparecidas?

(Alerta Ámber Michoacán)
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De acuerdo con la ficha de búsqueda de Melanie Guadalupe B. V., es una joven de 14 años, tiene tez moreno claro, ojos cafés, cejas pobladas y cabello lacio castaño oscuro.

Mide 1.63 metros, pesa 55 kilos y presenta como señas un tatuaje en forma de cruz en la muñeca izquierda y una cicatriz de cuatro centímetros en la pantorrilla derecha.

Al desaparecer vestía pantalón de mezclilla azul marino, camisa oversize blanca y tenis blancos con rayas negras. La ficha advierte que se desconoce su paradero y se teme por su integridad.

(Alerta Ámber Michoacán)
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Luna Hiromi V. F., también de 14 años, es de tez blanca, ojos pequeños color café y cabello lacio y largo. Mide 1.53 metros y pesa 49 kilos. Entre sus señas destacan tatuajes: en el pecho izquierdo la frase “Memento Mori”, en el brazo izquierdo la leyenda “Dios está conmigo” y en el brazo derecho la palabra “Luna”.

Se reporta que vestía pijama, aunque no se especifican características.

(Alerta Ámber Michoacán)
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Naomi Nicole G. R., de 14 años, nacida el 25 de noviembre de 2011, tiene complexión robusta, piel blanca, cabello largo teñido y mide 1.64 metros, con un peso de 68 kilos.

Su ficha describe cuatro tatuajes: dos alacranes en la espalda baja, ritmo cardíaco en la pierna izquierda, una flor detrás de la oreja izquierda y el número “777” en la muñeca derecha.

No se sabe qué ropa usaba al momento de la desaparición.

(Alerta Ámber Michoacán)
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Finalmente, Estefanía Elvira G. D., la mayor del grupo de desaparecidas con 16 años, nacida el 25 de enero de 2010, presenta tez blanca, cabello lacio negro mediano, mide 1.63 metros y pesa 46 kilos.

Usa ortodoncia, tiene una cicatriz de un centímetro en la frente y un tatuaje de tortuga en la muñeca izquierda. Vestía blusa strapless blanca, pantalón de mezclilla azul y sandalias blancas. La ficha señala que fue vista por última vez con las otras tres adolescentes y no se ha vuelto a saber de ella.

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