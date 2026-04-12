¿Cuánto cuesta entrenar en el negocio de pilates de Eduin Caz y Daisy Anahy?

La pareja ha estado en controvertidos momentos debido a supuestas infidelidades.. Crédito: IG/eduincaz

El mercado del bienestar suma un nuevo competidor con la apertura de Élevé Pilates by Caz, el estudio impulsado por Daisy Anahy con el respaldo del cantante Eduin Caz. Ubicado en Tijuana, el espacio se presenta como una apuesta empresarial que combina fitness, branding familiar y una estrategia de posicionamiento enfocada en redes sociales.

La inauguración atrajo reflectores por la presencia de figuras como Kenia Ontiveros, pero también por el enfoque mediático del propio Caz. El intérprete se sumó a una sesión de pilates reformer con uniforme incluido, lo que reforzó la narrativa de que esta disciplina exige resistencia y técnica.

Precios de Élevé Pilates by Caz

El modelo de negocio del estudio apuesta por la fidelización a través de paquetes. Los costos actuales son:

Clase individual: $850 pesos

Paquete de 8 clases: $2,500 pesos

La estructura busca incentivar la constancia. El paquete reduce de forma significativa el costo por sesión, lo que resulta atractivo para clientes frecuentes.

Además, el estudio ofrece experiencias personalizadas. Destaca un paquete para celebraciones que incluye:

Clase privada

Sesión especial para la festejada y sus invitados

Pastel personalizado

Decoración del espacio

Este tipo de servicios refuerza la idea de que el lugar no solo vende ejercicio, sino experiencias.

El cantante Eduin Caz posa sonriente con un atuendo deportivo rojo durante la inauguración de su nuevo estudio de pilates, Eleve Pilates by Caz. (Eduin Caz: Instagram)

¿Qué ofrece el método Pilates Reformer?

A través de contenido digital, el equipo de instructores detalla los beneficios del pilates reformer. La disciplina se centra en la corrección postural y el fortalecimiento del core, dos elementos clave para quienes buscan mejorar su condición física.

El enfoque técnico posiciona al estudio dentro de un segmento premium, donde el entrenamiento personalizado y el acompañamiento profesional marcan la diferencia frente a gimnasios tradicionales.

Daisy Anahy: la mente detrás del negocio

El crecimiento de Élevé Pilates by Caz también responde a la visión empresarial de Daisy Anahy. Su estrategia ha sido clara: construir una marca propia sin depender por completo de la carrera musical de su esposo, Eduin Caz.

Anahy ya cuenta con presencia en otros sectores, como el maquillaje y la moda enfocada en cuerpos curvy. A esto se suman colaboraciones internacionales, entre ellas su vínculo con Fashion Nova, lo que amplía su alcance comercial.

(Instagram/@eduincaz)

Un negocio fitness con sello de celebridad

Élevé Pilates by Caz se inserta en una tendencia donde las figuras públicas diversifican ingresos a través del wellness. En este caso, la combinación de precios escalables, experiencias exclusivas y exposición mediática apunta a consolidar una marca con identidad propia.

Para los interesados, el acceso al estudio no solo implica pagar una clase, sino formar parte de un concepto que mezcla estilo de vida, disciplina física y aspiración social.