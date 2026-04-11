México

Usuarios del Metro CDMX comparan a la línea 2 con videojuego de terror tras remodelación

Pasajeros señalan que el ambiente de las estaciones intervenidas recuerda a escenarios de terror, las obras buscan modernizar 16 estaciones previo al Mundial 2026 en la capital mexicana

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Retiran letreros en la Línea 2 y genera confusión (X/ @RomiinaGandara)
Retiran letreros en la Línea 2 y comparan con juegos de terror. (X/ @RomiinaGandara)

Entre pasillos cubiertos de polvo y paredes vacías, usuarios, línea 2 y Metro de Ciudad de México comparan el tramo en obras con escenarios de videojuegos de terror rumbo al Mundial 2026.

La atmósfera, marcada por la penumbra y la señalización confusa, genera comentarios en redes sociales donde la experiencia se asocia a títulos como Silent Hill y Resident Evil.

Según el medio EFE, usuarios habrían documentado que este ambiente se intensifica en las noches, cuando la presencia de personas se diluye y el silencio amplifica la sensación de aislamiento.

La capital mexicana prepara la inauguración del Mundial 2026 en dos meses y las obras de remodelación en la línea 2 avanzan con una inversión de mil 500 millones de pesos, según el Gobierno local.

Los trabajos, iniciados en febrero, incluyen intervención en 16 de 24 estaciones y modernización de sistemas eléctricos, señalización y cámaras.

El cierre de accesos y la falta de indicaciones claras complican los trayectos habituales de los pasajeros, que enfrentan rutas alternas en medio de la obra.

Collage de dos imágenes. Izquierda: Andén del Metro CDMX Línea 2 con un tren en movimiento. Derecha: Personaje de videojuego Heather Mason en un oscuro túnel
Una imagen viral compara el estado actual de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México con escenarios de Silent Hill y Backrooms, generando discusión sobre su remodelación. (Captura de pantalla)

Usuarios describen estaciones como escenarios de videojuegos de terror

La experiencia de caminar por las estaciones en remodelación lleva a varios usuarios a comparar el entorno con videojuegos de terror.

Imanol Marín, estudiante de comunicación de 19 años, relató para el medio que el ambiente “raro” de estaciones como Bellas Artes, Zócalo e Hidalgo le parece adecuado para grabar un cortometraje inspirado en ese género.

Marín afirmó: Por las noches, esta sensación se intensifica con una atmósfera de soledad y silencio. Describió que “vas escuchando más tus latidos que a otras personas”, lo que, en su opinión, potencia la percepción de terror.

En redes sociales, circulan videos donde pasajeros disfrazados de personajes de Silent Hill recorren los pasillos.

Una joven aparece vestida de enfermera, bailando y acompañando su publicación con la leyenda: Todos enojados por el metro en remodelación. Yo bien feliz porque siento que estoy en Silent Hill.

El término “backroom”, que refiere a espacios laberínticos y desorientadores en internet, surge como otra de las comparaciones recurrentes.

Un pasillo largo y estrecho con paredes de concreto gris, tuberías expuestas y un piso de baldosas. Una imagen de Bob Esponja está superpuesta en primer plano
La remodelación de la Línea 2 del Metro de la CDMX genera comparaciones con el fenómeno viral de los 'Backrooms (Captura de pantalla)

Obras aceleradas y presión para el transporte público rumbo al Mundial

El Gobierno capitalino estima que la remodelación concluirá previo al arranque del Mundial, en un contexto de restricciones viales que priorizan el acceso en transporte público.

Las zonas intervenidas muestran paredes vacías, letreros caídos y zonas con iluminación parcial, lo que genera un ambiente propicio para las comparaciones con videojuegos de terror.

Usuarios consultados por el medio destacan que la presión social por el evento internacional repercute de manera directa en la experiencia de quienes recorren a diario la línea 2.

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