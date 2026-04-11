México

Diputada de CDMX exhibe caída de usuaria por obras en la Línea 2 del Metro: “La improvisación siempre sale mal”

Daniela Gicela Álvarez Camacho del PAN recriminó a Clara Brugada la realización de obras con el transporte activo

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La diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho exhibió el accidente de una mujer de la tercera edad en la Línea 2 del Metro de la CDMX. (X/@DanyAlvarezca)

Luego de que este viernes 10 de abril se reportaran retrasos y gran afluencia de gente en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Daniela Gicela Álvarez Camacho, aprovechó el día para recriminar a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, las malas condiciones del transporte naranja.

Cabe destacar que las obras de renovación rumbo al Mundial 2026 han sido cuestionadas debido a que se dan con operación activa del transporte que usan miles de personas a diario.

Diputada del PAN criticó obras del Metro

La legisladora panista exhibió en videos un accidente que ocurrió en la línea que va de Taxqueña a Cuatro Caminos, donde una mujer de la tercera edad resbaló debido a las condiciones del suelo, el cual se encuentra en proceso de reparación:

“Mientras las y los capitalinos sufren el colapso del Metro CDMX de la Línea 3, las líneas que están “reparando” ya están lesionando a los pasajeros. Una señora de la tercera edad resultó lastimada al tropezar en Linea 2”.

CIUDAD DE MÉXICO, 09ABRIL2026.- Entre penumbras, escombro y polvo, usuarios de las líneas 2 y 8 del metro, lidian día con día para trasladarse entre las estaciones y trasbordos que se encuentran en remodelación. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 09ABRIL2026.- Entre penumbras, escombro y polvo, usuarios de las líneas 2 y 8 del metro, lidian día con día para trasladarse entre las estaciones y trasbordos que se encuentran en remodelación. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

Aseguró que los trabajos se dan en medio de improvisaciones que “siempre salen mal, hacer las cosas a prisa siempre termina con personas lastimadas”. Comentó que estas obras en el marco del Mundial deben servir a la ciudadanía y no “ levantar la imagen de Clara Brugada”.

El Metro lamentó el accidente

Por su parte, el Metro lamentó lo ocurrido en la estación Viaducto de la Línea 2. Según lo publicado, el día de ayer personal de la Policía Bancaria e Industrial brindó apoyo a una persona usuaria que sufrió una caída al ingresar a la estación.

Indicó que a la persona afectada se le ofreció atención para su valoración, aunque decidió continuar su trayecto acompañada por un familiar.

El Metro informó que se llevará a cabo la investigación correspondiente para determinar si el personal actuó conforme a los protocolos establecidos.

CIUDAD DE MÉXICO, 09ABRIL2026.- Entre penumbras, escombro y polvo, usuarios de las líneas 2 y 8 del metro, lidian día con día para trasladarse entre las estaciones y trasbordos que se encuentran en remodelación. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 09ABRIL2026.- Entre penumbras, escombro y polvo, usuarios de las líneas 2 y 8 del metro, lidian día con día para trasladarse entre las estaciones y trasbordos que se encuentran en remodelación. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

Asimismo, señaló que se ha reforzado la supervisión en las instalaciones y se mantienen trabajos de rehabilitación para mejorar las condiciones de acceso en el sistema. Asimismo, se expresó agradecimiento por la comprensión de los usuarios ante la situación reportada.

Reportan retraso y servicio deficiente

Este viernes se ha destacado un mayor retraso de los trenes del Metro, sobre todo en líneas con gran afluencia como la que va de Indios Verdes a Ciudad Universitaria, internautas han criticado la falta de planeación para realizar la remodelación en algunas zonas.

Usuarios han asegurado que los retrasos en sus trayectos han sido hasta por seis horas, la molestia colectiva ha sido mostrada en X, donde se han compartido videos y fotografías evidenciando la aglomeración.

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