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Artículo 19 muestra violencia contra periodistas en México en cortometraje: “Los titulares no deberían poner a nadie en la mira”

En los últimos seis años, 176 periodistas han sido asesinados en el país y 31 continúan desaparecidos

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El colectivo Artículo 19, dedicado a la defensa del derecho a libertad de expresión y acceso a la información, denunció la violencia que viven los periodistas en México a través de un cortometraje, en el que no solo muestra las agresiones hacia los comunicadores, sino como sus familias también viven bajo amenaza.

De acuerdo con la organziación, el cortometraje titulado ‘Bullet Machine’, forma parte de una campaña creada con apoyo de la agencia GREY México y Diario La Unión, en el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa, que se conmemora cada 3 de mayo.

“Bullet Machine pone en escena la violencia contra la prensa, que no se limita a quienes ejercen el oficio, también alcanza a sus familias, que cargan con el miedo y las consecuencias en silencio”, precisó el colectivo en su cuenta de X.

El cortometraje, dirigido por Andrea Pele y Francisco Paparella muestra el interior de un hogar donde un periodista y su familia son atacados:

“Ernesto, periodista de investigación, escribe un reportaje en medio de la noche. Cada pulsación de su teclado se convierte en una bala. Su esposa, Ámbar, protege a sus hijas entre los disparos y le suplica que deje de escribir.
“Él se detiene y las balas cesan, pero contar la verdad es inevitable: al retomar la escritura, los disparos regresan. Nadie eligió estar en la mira”, describió el colectivo.

Al final del video, la organización denuncia que en México, cada 14 horas “un periodista y su familia son atacados por decir la verdad” y que incluso, es “el segundo país más peligroso para la prensa, después de Gaza”.

El cortometraje muestra la violencia contra periodistas en México. | YouTube ARTICLE 19 México y Centroamérica
El cortometraje muestra la violencia contra periodistas en México. | YouTube ARTICLE 19 México y Centroamérica

“Los titulares no deberían poner a nadie en la mira”, se muestra en el corto, haciendo también un llamado a que la población apoye en la protección física, mental y emocional de los periodistas.En un comunicado, el colectivo destacó que en los últimos seis años documentaron 176 asesinatos de periodistas en México y 31 casos de comunicadores que están desaparecidos.Mencionó que en 2024 registró 639 agresiones contra la prensa, “una cifra que confirma una tendencia que no cede”, y acusó que ocho de cada 10 casos continúan sin justicia. “Mientras prevalezca la impunidad, el periodismo seguirá siendo una actividad de alto riesgo”, sentenció.

Leopoldo Maldonado, director regional de ARTICLE 19 México y Centroamérica, sostiene que México es el país más peligroso para la prensa sin guerra declarada y señala la ineficacia de los gobiernos ante la violencia.

“En un contexto global de alarmante incremento de la violencia letal contra la prensa, México es el país sin una guerra declarada más peligroso para ejercerla. Ante esta realidad, los diferentes gobiernos han sido ineficientes e indolentes”, aseveró.En este sentido, el colectivo indicó que Bullet Machine es un homenaje a quienes, “pese al miedo, siguen ejerciendo el periodismo, y a las familias que sostienen su valentía”. “Como dijo Javier Valdez Cárdenas, periodista sinaloense asesinado en 2017: ”Callar es morir“, recordó.

Alexis Ospina, director creativo de Grey México, dijo que la libertad de expresión enfrenta amenazas y que Bullet Machine busca crear conciencia sobre el impacto en las familias de periodistas, por lo que exige respeto y protección para quienes defienden la verdad.

“Hoy más que nunca la libertad de expresión está bajo amenaza. Bullet Machine no es solo un cortometraje, es un llamado a la conciencia colectiva. Queremos que la sociedad entienda que detrás de cada periodista hay una familia que también sufre las consecuencias de la violencia. Crear estas historias es nuestra manera de exigir respeto y protección para quienes, con cada palabra, defienden la verdad“, comentó.

Jorge Sánchez, director de Diario La Unión e hijo del periodista Moisés Sánchez, describe la vulnerabilidad de las familias tras la tragedia, el temor a represalias y la indiferencia del Estado, resaltando la lucha de familiares y colegas contra la impunidad a través de diversas expresiones.

“Cuando la tragedia llega, ninguna familia está preparada para un escenario de violencia e incertidumbre. Las familias quedan vulnerables. Por un lado, el temor de que los criminales hagan más daño, que el infierno empeore. Por otro lado, un Estado Mexicano que no le interesa el sufrimiento, sólo quiere que te calles, que no incomodes al político en turno.

“Algunas familias se manifiestan, marchan, luchan contra la Impunidad. En el camino nos encontramos con otras voces que luchan, que se expresan en letras y espacios, en imágenes, en sonidos y silencios”, narró.

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