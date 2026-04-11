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EEUU detuvo a los familiares de la portavoz iraní de los estudiantes que tomaron la embajada norteamericana en Teherán en 1979

El Departamento de Estado revocó la residencia permanente de Seyed Eissa Hashemi, su esposa Maryam Tahmasebi, y su hijo, quienes se encuentran bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas

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Primer plano de un hombre de mediana edad con cabello oscuro y barba, usando una chaqueta verde, mirando al frente
El iraní Seyed Eissa Hashemi

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este sábado la deportación de tres familiares de la ex vicepresidenta iraní Masoumeh Ebtekar, quien también fue portavoz de los estudiantes que tomaron la Embajada estadounidense en Teherán tras la revolución islámica de 1979.

El Departamento de Estado revocó la residencia permanente, conocida como ‘green card’, de Seyed Eissa Hashemi, su esposa, Maryam Tahmasebi, y su hijo, quienes se encuentran bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para procesar su expulsión.

Hashemi, residente en Los Ángeles (California), es hijo de Masoumeh Ebtekar, vicepresidenta de Asuntos para la Mujer de Irán entre 2017 y 2021.

Apodada ‘María la gritona’ por la prensa internacional durante la crisis de los rehenes de 1971, Ebtekar se hizo conocida por sus discursos y entrevistas en inglés cuando ejerció como portavoz durante el secuestro de 52 estadounidenses durante 444 días en la Embajada estadounidense.

“Elaboró ​​propaganda que mostraba falsamente el trato humano a los rehenes, organizando entrevistas preparadas en las que se presionaba a los rehenes estadounidenses para que describieran su trato en términos positivos”, apuntó el Departamento de Estado en un comunicado.

Un hombre barbudo, Seyed Eissa Hashemi, con chaqueta oscura, posa junto a una mujer en hiyab negro y velo blanco, con hielo y mar al fondo
Seyed Eissa Hashemi y su esposa

Según Rubio, Hashemi, Tahmasebi y su hijo ingresaron a Estados Unidos en 2014 con visados emitidos por la Administración del entonces presidente Barack Obama.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos no será un refugio seguro para aquellos que amenacen nuestra seguridad o socaven nuestra política exterior”, afirmó el Departamento de Seguridad norteamericano.

Desde el inicio de la guerra con Irán el pasado 28 de febrero, la Administración de Donald Trump también ha revocado el estatus migratorio en Estados Unidos de dos familiares del general de la Guardia Revolucionaria iraní Qasem Soleimaní, abatido por fuerzas estadounidenses en 2020.

Hamidé Soleimani Afshar y su hija fueron arrestadas por agentes federales tras perder su residencia legal. Las autoridades estadounidenses acusan a Afshar de ser una partidaria activa del régimen iraní y de haber celebrado ataques contra militares estadounidenses, mientras vivía en Los Ángeles. Ambas permanecen bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), sin información adicional sobre su paradero.

La acusación formal sostiene que Hamidé Soleimani Afshar, sobrina del fallecido comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, difundió propaganda y respaldó públicamente al gobierno iraní durante su estancia en Estados Unidos. El Departamento de Estado también informó que se prohibió la entrada al país al esposo de Afshar y que la medida se enmarca en una serie de decisiones similares tomadas por el secretario Rubio, quien recientemente también revocó el permiso de residencia de Fatemé Ardeshir-Lariyani, hija del secretario del Consejo Supremo de Seguridad de Irán.

Captura de pantalla del perfil de Instagram de Hamide Afshar, mostrando su foto de perfil, detalles de seguidores, highlights y tres imágenes de moda
El perfil de redes sociales de Hamide Afshar muestra su presencia digital con publicaciones de moda, estilo de vida y contenido variado, atrayendo a miles de seguidores.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló en sus redes sociales que ambas detenidas “vivían lujosamente en Estados Unidos” y reiteró que la administración del presidente Donald Trump “no permitirá que nuestro país se convierta en un refugio para ciudadanos extranjeros que apoyan regímenes terroristas antiestadounidenses”. Rubio afirmó que las dos mujeres permanecen bajo custodia de ICE y en proceso de expulsión.

Esto ocurre mientras Irán y Estados Unidos inician en Islamabad su primer encuentro directo en las negociaciones de paz tras una mañana de consultas individuales bajo la mediación de Pakistán, según informó a EFE una fuente diplomática paquistaní.

“Las conversaciones cara a cara entre Irán y Estados Unidos están en marcha con la mediación de Pakistán. En este momento hay un receso para la oración y, tras la pausa, las conversaciones se reanudarán”, confirmó la fuente bajo condición de anonimato.

El diplomático no detalló cuál fue el contenido de esta reunión, en la que estuvieron los altos responsables de ambas delegaciones, encabezadas por el vicepresidente de EE. UU., J.D. Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio

Este contacto directo supone el de más alto nivel entre ambas potencias desde la Revolución Islámica de 1979, y se produce tras una mañana en la que las dos delegaciones se han reunido por separado con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Según Irán, habría transmitido a Pakistán sus condiciones, como el control del estrecho de Ormuz, la liberación de los activos iraníes bloqueados y un alto el fuego que se aplicaría en toda la región, incluido el Líbano, según la radiotelevisión estatal iraní.

Por otro lado, medios iraníes informaron este sábado de que Estados Unidos había accedido a desbloquear parte de los activos congelados de la República Islámica como un gesto de buena voluntad para avanzar en las negociaciones de paz, un extremo que ha sido negado desde Washington.

Tras una primera sesión de casi dos horas, el diálogo ha pasado de los aspectos generales a la discusión de detalles técnicos coordinados por expertos de ambas partes, señaló la agencia iraní Tasnim.

Aunque la cumbre estaba programada para una sola jornada, fuentes diplomáticas no descartan que las conversaciones se prolonguen hasta el domingo para cerrar los flecos técnicos del acuerdo.

(Con información de EFE)

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