Audiencia de El Mayo Zambada en Estados Unidos fue pospuesta por segunda ocasión

La defensa de "El Mayo" Zambada ha solicitado protección consular y su repatriación a México. (Anayeli Tapia/Infobae)

La audiencia de sentencia para Ismael Zambada García, conocido como "El Mayo" Zambada, ex líder del Cártel de Sinaloa, se pospone por segunda vez y se programa para el 18 de mayo.

Este ajuste fue comunicado por la corte federal de los Estados Unidos en Brooklyn, que tenía prevista la sesión original el 13 de abril y se pospuso hasta el 18 de mayo, según fuentes citadas por el periodista Jesús Esquivel.

De acuerdo con la defensa, la postergación se relaciona con complicaciones en la elaboración del memorándum de sentencia. Además el abogado de Zambada García en entrevista con Milenio afirmó que la situación en Sinaloa ha dificultado el trabajo legal, pues señala que la violencia en la región aumentó tras el secuestro de su cliente.

El litigante también afirmó que ‘El Mayo’ Zambada prefiere permanecer y, en su caso, morir en México, antes que ser trasladado al penal ADX Florence en Estados Unidos.

Ismael "El Mayo" Zambada, presunto cofundador del cártel de Sinaloa y acusado de narcotráfico en Estados Unidos, presta juramento junto a sus abogados Frank Pérez y David Stern antes de declararse culpable ante el juez federal Brian Cogan en la corte federal de la ciudad de Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 25 de agosto de 2025, según se observa en este boceto de la sala del tribunal REUTERS/Jane Rosenberg

El abogado explicó que el secuestro de Zambada García habría sido consecuencia de su entrega a autoridades estadounidenses por parte de Joaquín Guzmán López, alias El Güero, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, fundador y ex líder del Cártel de Sinaloa.

Segunda vez aplazada

El pasado 11 de diciembre de 2025, la Corte del Distrito Este de Nueva York había aplazado por primera vez la audiencia de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder y cofundador del Cártel de Sinaloa, para que fuera sentenciado el 13 de abril de 2026 después de que su abogado Frank Pérez presentara una petición de prórroga de 90 días para crear un “memorándum de sentencia” para su cliente en Estados Unidos.

De acuerdo con los registros oficiales, el documentofue turnado al tribunal de Nueva York y, poco después, fue aceptado por el juez titular, Brian Cogan.

Los puntos de Frank Pérez: “El Mayo” no puede ser sentenciado por falta de documentos judiciales y la violencia en México

La petición Frank Pérez expone que el equipo legal enfrenta “condiciones extraordinarias” que han limitado la preparación de los documentos que deben entregarse previo a la resolución judicial. En el escrito detalla igualmente que el incremento de la violencia en diversas regiones de México ha dificultado la recopilación de información clave para la defensa.

El Mayo Zambada tiene algunos problemas de salud. (Anayeli Tapia/Infobae)

En uno de los pasajes centrales de la carta, Pérez advierte lo siguiente: “Una parte sustancial de la evidencia mitigante debe obtenerse de personas ubicadas en regiones de México que actualmente experimentan mayor violencia e inestabilidad, lo que ha obstaculizado significativamente nuestra capacidad de recopilar la información necesaria”.

El abogado afirma que no ha logrado contactar de manera segura y consistente a testigos y familiares de Ismael Zambada García, quienes aportarían información para el memorando de sentencia. Debido al contexto, dijo, “se han vuelto inevitables los retrasos en viajes, comunicaciones y verificaciones documentales”.

Otro fragmento del documento subraya: “A pesar de los esfuerzos diligentes, circunstancias recientes fuera de nuestro control han obstaculizado significativamente nuestra capacidad de recopilar la información mitigante necesaria”.

Pérez sostuvo que algunas de las personas clave “apenas recientemente han podido confirmar su disponibilidad”, por lo que la defensa considera que los 90 días adicionales son indispensables para “ejercer la debida diligencia y brindar una representación efectiva”.

En ese sentido, el abogado de “El Mayo” también informó a la corte que consultó previamente con Francisco J. Navarro, fiscal federal auxiliar asignado al caso, y aseguró que el gobierno no se opone a la moción.