Pensionados y jubilados: ¿Quiénes están obligados a declarar este 2026 y cómo recuperar impuestos de sus ahorros?

Las sanciones económicas por omitir la Declaración Anual pueden superar los diecisiete mil pesos, según el Código Fiscal de la Federación - Credito: Cuartoscuro

En México prevalece la percepción de que al jubilarse cesan las obligaciones fiscales, una idea incorrecta que puede derivar en sanciones si no se cumple la Declaración Anual antes del cierre de abril de 2026, especialmente cuando los ingresos superan los límites establecidos por la ley.

Las sanciones económicas por omitir la Declaración Anual pueden superar los $17,000 pesos, de acuerdo con la ley fiscal mexicana contemplada en el Código Fiscal de la Federación. Donde se suman recargos y actualizaciones sobre los impuestos no pagados, lo que incrementa el monto total a cubrir.

Para evitar estos problemas, los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) deben analizar su situación fiscal antes de que concluya abril de 2026, verificar si sus ingresos mensuales superan el límite exento, consultar sus obligaciones en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y, si es necesario, acudir a un contador o asesor fiscal.

El monto máximo exento de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por pensión en México es de 15 Unidades de Medida y Actualización (UMA) diaria elevada al mes. Lo que equivale a 53 mil 493 pesos conforme al valor vigente de la UMA para 2026.

Las sanciones económicas por omitir la Declaración Anual pueden superar los diecisiete mil pesos y afectar la tranquilidad financiera de los jubilados - Créditos: Cuartoscuro/PROFECO

Si los ingresos totales de un pensionado, incluyendo pensión, rentas y otros ingresos, no superan ese monto, no existe obligación de presentar la Declaración Anual ni de pagar ISR, de acuerdo con la ley fiscal mexicana.

El SAT indica que este límite de exención se aplica al total de ingresos mensuales, sin distinción por edad o condición de jubilado. En el caso de personas que reciben más de una pensión —por ejemplo, combinando IMSS e ISSSTE—, los montos se suman y el beneficio de exención no se multiplica: el tope de 15 UMA es global, no individual por cada fuente.

Omitir información no exime de sanciones; por esto es necesario determinar con precisión la situación fiscal personal. El portal del SAT ofrece herramientas para consultar si existe alguna obligación pendiente.

En caso de exceder el monto establecido por la ley (53 mil 493 pesos), los jubilados tendrán que realizar su declaración anual.De esta manera es como pueden tener un saldo a favor y recuperar un porcentaje de los impuestos cobrados.

El tiempo promedio de respuesta para devoluciones automáticas se estimó en 4.5 días, siempre que el contribuyente no haya modificado la información precargada. La autoridad fiscal aclaró que el plazo legal para realizar devoluciones puede extenderse hasta 40 días hábiles después de la solicitud.