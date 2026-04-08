Declaración anual 2026: paso a paso para consulta si tienes saldo a favor en el SAT

SAT Declaración Anual 2026 deducibles saldo a favor (VisualesIA/Infobae México)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que el 1 de abril inició el periodo para que personas físicas presentaran su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025. La autoridad fiscal indicó que, en los primeros días del proceso, se registró una participación significativa de contribuyentes y previó un incremento en el número total de trámites para el próximo año.

De acuerdo con datos del organismo, al 4 de abril se contabilizaron 1.93 millones de declaraciones presentadas. Asimismo, estimó que para 2026 se superarán los 11 millones 424 mil trámites, lo que representaría un aumento de 3% respecto al periodo anterior.

El SAT señaló que las personas que ya cumplieron con esta obligación y obtuvieron saldo a favor pueden consultar el estado de su devolución de impuestos a través de su portal en internet. Para ello, los contribuyentes deben ingresar al sitio oficial, acceder al apartado de trámites y servicios, y dirigirse a la sección de devoluciones y compensaciones, donde es posible revisar el estatus de la devolución automática del Impuesto sobre la Renta (ISR).

El proceso de consulta requiere autenticación mediante firma electrónica o mediante RFC y contraseña. Una vez dentro del sistema, los usuarios pueden verificar si su solicitud se encuentra en validación, en revisión, rechazada o si ya fue pagada.

Instrucciones paso a paso

Ingresar a sat.gob.mx.

Seleccionar “Continuar en el sitio”.

Acceder a “Más trámites y servicios”.

Ir a “Constancias, devoluciones y notificaciones”.

Seleccionar “Devoluciones y compensaciones”.

Elegir “Estado de tu devolución”.

Entrar con firma electrónica o con RFC y contraseña.

En “Consulta de trámites”, dar clic en “Devolución automática de ISR” del ejercicio 2025.

Seleccionar “Mostrar solicitudes” para consultar el estatus: en proceso de validación, revisión, rechazo o pago.

La página oficial del SAT señala que, al corte del 7 de abril, se han presentado 2 millones 628 mil 571. (Crédito: SAT)

La autoridad fiscal indicó que el plazo legal para efectuar devoluciones es de hasta 40 días hábiles posteriores a la solicitud. Sin embargo, precisó que, en el caso de devoluciones automáticas, el tiempo promedio de respuesta se estimó en 4.5 días, siempre que la información precargada no haya sido modificada por el contribuyente.

El SAT también estableció que quienes tengan un saldo a favor igual o superior a 10 mil pesos deberán presentar su solicitud mediante firma electrónica. En los casos donde el monto sea menor, será suficiente utilizar la contraseña.

El organismo agregó que su portal permanecerá disponible las 24 horas durante todo abril, con el objetivo de facilitar la presentación de la declaración anual a quienes aún no han cumplido con esta obligación fiscal.