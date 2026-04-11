México

Mamá de Kimberly Loaiza presenta mejorías tras estar en estado vegetativo, confirma Steff: “Un milagro”

La creadora de contenido ha estado actualizando el estado de salud de su progenitora

Guardar
steff loaiza, mamá de kimberly loaiza -:México- 9 abril
(Instagram)

La salud de la madre de Kimberly y Steff Loaiza ha sido motivo de preocupación entre seguidores y medios desde su hospitalización.

Sin embargo, la creadora de contenido compartió una actualización esperanzadora: su mamá experimenta mejoras notables.

“Nos dijeron que es un milagro”: Steff Loaiza relata el avance de su madre

En un video publicado en TikTok, Steff Loaiza relató el giro positivo en la condición médica de su mamá.

“Nos dieron la noticia de que mi mamá había entrado en un estado vegetativo. Para mí fue muy shockeante… Pero hoy me desperté con la noticia, bueno, no me desperté, fui al hospital, obviamente. No saben qué fue, no saben qué pasó. Literalmente nos dijeron: ‘Es un milagro lo que está pasando con ella’”, explicó la influencer.

Deudas millonarias y presunta manipulación: qué pasa entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Steff Loaiza y Kenia Os (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Deudas millonarias y presunta manipulación: qué pasa entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Steff Loaiza y Kenia Os (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Steff describió que el cuerpo de su mamá, que iba en deterioro, de repente comenzó a mostrar mejoría.

“Su cuerpo está bien. No te puedo decir que es una persona cien por ciento sana, pero es una persona que si no dependiera de un ventilador, ya estuviera dada de alta. La mente de mi mamá sigue estando grave por ese lado, pero yo tengo mucha fe en que mi mamá va a estar bien”, afirmó.

La influencer agradeció el apoyo y las oraciones de sus seguidores, reconociendo el impacto colectivo: “Siento que tuvo mucho que ver las energías de todo el mundo queriendo apoyarla, todo el mundo dando sus oraciones… hizo que realmente hubiera un avance en ella”.

La creadora de contenido ha actualizado sobre el estado de salud de su mamá (Tiktok/tifannylm)

“Mi mamá sigue mejorando a cada hora”: actualización del 11 de abril en Instagram

En una historia publicada el 11 de abril en Instagram, Steff Loaiza confirmó que la mejoría continúa:

“Mi mamá sigue mejorando a cada hora, amigos, muchas gracias a los que se preocupan”. La influencer expresó su gratitud y optimismo, resaltando que cada día la salud de su madre avanza y que la familia mantiene la esperanza.

Steff también adelantó que, aunque retomará compromisos laborales, su prioridad sigue siendo el bienestar de su mamá. El mensaje de recuperación y agradecimiento fue recibido con muestras de apoyo por parte de sus seguidores y la comunidad digital.

Steff Loaiza -México- 11 abril
(Instagram)

Temas Relacionados

Steff LoaizaKimberly LoaizaEstado VegetativoHospitalEstado de Saludmexico-entretenimiento

Más Noticias

México brilla en Chile: Itzamary González conquista el oro en el Panamericano de Natación Artística de Santiago 2026

Con este resultado, cerró su participación individual con dos oros y dos platas en el certamen

México brilla en Chile: Itzamary González conquista el oro en el Panamericano de Natación Artística de Santiago 2026

Choque de tráiler contra autos deja como saldo dos personas muertas en Calzada Ignacio Zaragoza

El conductor fue detenido por policías de la CDMX tras intentar huir

Choque de tráiler contra autos deja como saldo dos personas muertas en Calzada Ignacio Zaragoza

Criar sin violencia también es una decisión alimentaria

A nivel global, se matan más de 80 mil millones de animales terrestres al año para alimentación

Criar sin violencia también es una decisión alimentaria

La guerra que llegó por el gas: Oriente Medio, América Latina y la nueva n vulnerabilidad de México

Está en juego el petróleo, el gas, los fletes, la inflación esperada y la volatilidad financiera

La guerra que llegó por el gas: Oriente Medio, América Latina y la nueva n vulnerabilidad de México

Quiénes son los líderes de Cárteles Unidos perseguidos por Washington, por los que se ofrecen hasta 26 mdd

El gobierno de Estados Unidos ofrece recompensas que suman 26 millones de dólares por información que lleve al arresto de cinco líderes de Cárteles Unidos, organización criminal con fuerte presencia en Michoacán

Quiénes son los líderes de Cárteles Unidos perseguidos por Washington, por los que se ofrecen hasta 26 mdd
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quiénes son los líderes de Cárteles Unidos perseguidos por Washington, por los que se ofrecen hasta 26 mdd

Quiénes son los líderes de Cárteles Unidos perseguidos por Washington, por los que se ofrecen hasta 26 mdd

Policías irrumpen domicilio en Mexicali donde presuntamente se resguardaba líder de Los Rusos, célula del Cártel de Sinaloa

Seis policías de Coscomatepec, Veracruz, fueron detenidos tras hallazgo de presunta droga: autoridades intervinieron la comandancia

Masacre en bar de Guerrero dejó tres mujeres y un hombre asesinados

A un año del hallazgo, autoridades y colectivos regresan al Rancho Izaguirre por nuevos indicios

ENTRETENIMIENTO

Mueren ‘La Werita Consentida’ y Joe Lara, expertos en farándula; así se despidieron las celebridades de ellos

Mueren ‘La Werita Consentida’ y Joe Lara, expertos en farándula; así se despidieron las celebridades de ellos

Reportan que Kimberly Loaiza habría llegado a Mazatlán para ver a su mamá hospitalizada

Así respondió la nieta de Chespirito cuando le preguntaron si estaría en una bioserie de su abuelo

La Mansión VIP: Alfredo Adame, Niurka y la lista de los confirmados para el controversial reality

Julio Preciado admite que su neumonía fue consecuencia de un suero que se aplicó: “Mi culpa”

DEPORTES

México brilla en Chile: Itzamary González conquista el oro en el Panamericano de Natación Artística de Santiago 2026

México brilla en Chile: Itzamary González conquista el oro en el Panamericano de Natación Artística de Santiago 2026

Una final y una rivalidad creciente: así han sido los últimos enfrentamientos entre Chivas y Tigres

Más baratos que el Clásico Joven: estos son los precios para el América vs Nashville en el Estadio Azteca

Hechicero impone su ley en la Arena México y avanza a la gran final por el Campeonato Universal del CMLL 2026

Liverpool vs Fulham: a qué hora y dónde ver en México a Raúl Jiménez en la Premier League