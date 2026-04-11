Mamá de Kimberly Loaiza presenta mejorías tras estar en estado vegetativo, confirma Steff: “Un milagro”

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La salud de la madre de Kimberly y Steff Loaiza ha sido motivo de preocupación entre seguidores y medios desde su hospitalización.

Sin embargo, la creadora de contenido compartió una actualización esperanzadora: su mamá experimenta mejoras notables.

“Nos dijeron que es un milagro”: Steff Loaiza relata el avance de su madre

En un video publicado en TikTok, Steff Loaiza relató el giro positivo en la condición médica de su mamá.

“Nos dieron la noticia de que mi mamá había entrado en un estado vegetativo. Para mí fue muy shockeante… Pero hoy me desperté con la noticia, bueno, no me desperté, fui al hospital, obviamente. No saben qué fue, no saben qué pasó. Literalmente nos dijeron: ‘Es un milagro lo que está pasando con ella’”, explicó la influencer.

Deudas millonarias y presunta manipulación: qué pasa entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Steff Loaiza y Kenia Os (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Steff describió que el cuerpo de su mamá, que iba en deterioro, de repente comenzó a mostrar mejoría.

“Su cuerpo está bien. No te puedo decir que es una persona cien por ciento sana, pero es una persona que si no dependiera de un ventilador, ya estuviera dada de alta. La mente de mi mamá sigue estando grave por ese lado, pero yo tengo mucha fe en que mi mamá va a estar bien”, afirmó.

La influencer agradeció el apoyo y las oraciones de sus seguidores, reconociendo el impacto colectivo: “Siento que tuvo mucho que ver las energías de todo el mundo queriendo apoyarla, todo el mundo dando sus oraciones… hizo que realmente hubiera un avance en ella”.

La creadora de contenido ha actualizado sobre el estado de salud de su mamá (Tiktok/tifannylm)

“Mi mamá sigue mejorando a cada hora”: actualización del 11 de abril en Instagram

En una historia publicada el 11 de abril en Instagram, Steff Loaiza confirmó que la mejoría continúa:

“Mi mamá sigue mejorando a cada hora, amigos, muchas gracias a los que se preocupan”. La influencer expresó su gratitud y optimismo, resaltando que cada día la salud de su madre avanza y que la familia mantiene la esperanza.

Steff también adelantó que, aunque retomará compromisos laborales, su prioridad sigue siendo el bienestar de su mamá. El mensaje de recuperación y agradecimiento fue recibido con muestras de apoyo por parte de sus seguidores y la comunidad digital.

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