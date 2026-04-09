¿Qué le pasó a la mamá de Kimberly Loaiza? Steff explica el diagnóstico

(Instagram)

La salud de la madre de Kimberly y Steff Loaiza ha sido motivo de preocupación y especulación en redes sociales.

Tras varios días de incertidumbre, Steff decidió aclarar públicamente cuál es el diagnóstico de su mamá y detallar los motivos detrás de la recaudación de fondos que impulsó en plataformas digitales.

La influencer habló sin rodeos sobre el proceso médico, el tipo de gastos que enfrenta la familia y la importancia de contar con un seguro de gastos médicos, tema que considera crucial tras la emergencia.

¿Qué dijo Steff Loaiza sobre su mamá?

Steff Loaiza compartió a través de un video de Youtube el impacto que tuvo la falta de un seguro de gastos médicos en la situación familiar.

Deudas millonarias y presunta manipulación: qué pasa entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Steff Loaiza y Kenia Os (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

“Siempre tenía bien presente seguro de gastos médicos, seguro de gastos médicos... y jamás lo hice”, confesó. La influencer recomendó a sus seguidores: “Si tú estás viendo esto, es muy importante. Gastos médicos para tu familia, háganlo”.

Respecto a la condición de su madre, Steff relató cómo la familia acudió inicialmente al hospital pensando que se trataba de un absceso en una pierna, pero la situación se complicó rápidamente.

“Jamás me imaginé que íbamos por un grano, un absceso en una pierna y terminamos hasta donde estamos ahorita”, explicó.

En el primer hospital al que ingresaron, les advirtieron sobre el riesgo de un “choque séptico”, lo que motivó el traslado de emergencia a una clínica con terapia intensiva.

Tras revelar dichos detalles, la creadora de contenido no dio más información sobre el estado de salud de su madre tras ser cambiada de hospital.

No obstante, detalló que los gastos no se limitaron al nosocomio:

“Yo me he encargado de los gastos por fuera, día con día, todo lo que se necesitara, porque era dinero rápido… créanme que no son siete mil pesos, llevo aproximadamente cuatrocientos mil pesos mexicanos”.

(Instagram: @juandediospantoja)

¿Qué es un Absceso?

La foliculitis y los abscesos cutáneos representan infecciones bacterianas frecuentes en la piel que pueden derivar en la aparición de bolsas de pus superficiales o profundas, y cuya incidencia es más alta en personas con sistemas inmunitarios debilitados, enfermedades crónicas de la piel o condiciones como la obesidad y la diabetes.

Factores como la convivencia en espacios hacinados o la higiene insuficiente elevan el riesgo de episodios repetidos, según información del Manual MSD.

¿Qué es un choque séptico?

El choque séptico representa una de las complicaciones más graves que puede enfrentar un paciente tras una infección no controlada, ya que la reacción exagerada del organismo puede derivar en daño a varios órganos y, en casos graves, culminar en la muerte.

Esta evolución suele originarse a partir de una septicemia o sepsis, que no recibe atención oportuna y se manifiesta con síntomas como fiebre, hipotensión arterial y alteración del estado mental, de acuerdo con información del Centro Médico ABC.