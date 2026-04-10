¿Qué está pasando en Dos Bocas? Refinería registra cinco muertes y 6 incidentes desde 2024

Durante este año, 2026, se han registrado dos incendios en los al rededores y dentro de las inmediaciones. Sin embargo, las autoridades han descartado que sea un fallo estructural y han defendido que son hechos aislados. (Jesús Avilés / Infobae México)

La refinería Olmeca, ubicada en Dos bocas, Tabasco, fue uno de los más ambiciosos proyectos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con la cual buscaba una autosuficiencia en la industria petrolera.

Fue inaugurada simbólicamente en 2022, por el entonces presidente, fecha en la que se iniciaron las etapas de prueba. Fue puesta en marcha e inició operaciones en 2024, desde entonces, ha estado en el centro de la conversación no tanto por la magnitud del proyecto, sino porque se han registrado accidentes que incluso ha cobrado la vida de varias personas.

Si bien fue parte del sexenio de AMLO, la refinería ha trabajado más tiempo durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, período en el cual se han registrado al menos seis incidentes, entre ellos, dos explosiones. Una cobró la vida de cinco personas.

¿Cuáles han sido los principales accidentes en la refinería de Dos Bocas?

Durante este año, 2026, se han registrado dos incendios en los al rededores y dentro de las inmediaciones. Sin embargo, las autoridades han descartado que sea un fallo estructural y han defendido que son hechos aislados.

Jueves 9 de abril: incendio en bodega

La tarde del jueves Petróleos Mexicanos reportó que se registró un incendio dentro de una bodega de almacenamiento de coque, es decir, un producto clave en el proceso de refinación del petróleo.

La autoridades petroleras reportaron que comenzaron acciones inmediatas y el incendio logró controlarse sin mayores percances. REUTERS

La autoridades petroleras reportaron que comenzaron acciones inmediatas y el incendio logró controlarse sin mayores percances.

Durante su conferencia de prensa, la presidente Claudia Sheinbaum descartó que haya lesionados o daños graves y atribuyó el origen a una probable temperatura alta.

Señaló que la causa aún se investiga sin embargo, descartó que hubiera mayor riesgo.

Martes 7 de abril: se registra presunta fuga de gas

Tan solo unos días antes del último incendio registrado, vecinos y pobladores se percataron de una nube de humo blando al rededor de las instalaciones de refinería que, aparentemente, provenían desde dentro.

En redes sociales circularon imágenes sobre los hechos sin embargo, la autoridades descartaron que signifique algún peligro.

Pemex aclaró que el fenómeno que se hizo viral correspondía a la liberación de vapor de agua que forma parte de los procesos de operación, por lo que se trataba de un hecho normal y no de un riesgo.

Martes 17 de marzo: incendio deja 5 fallecidos

La noche de ese martes se registró uno de los incendios más grandes de la refinería Olmeca que dejó un saldo de cinco personas fallecidas y múltiples alertas por riesgo en las zonas al rededor.

Una de las principales preocupaciones manifestadas por la población fue la ubicación de una escuela primaria que se encuentra muy cerca de las inmediaciones.

Imagen de archivo de la refinería Olmeca de la petrolera estatal Pemex en dos Bocas, Paraíso, México. 21 de junio de 2024. REUTERS/Luis Manuel López

El incendio fue provocado, de acuerdo a las autoridades, por el desborde de aguas aceitosas provocadas por la lluvia de ese día, lo que derivó en una acumulación que ocasionó la explosión.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el incendio no fue dentro de la refinería, sino más bien afuera, por lo que descartó cualquier problema en su funcionamiento.

Otros incidentes registrados

Además de los incidentes recientes, la refinería de Dos Bocas ha enfrentado otros episodios relevantes en su historial de operaciones.

El 10 de agosto de 2024, dos trabajadores perdieron la vida tras incendiarse un vehículo al interior del complejo. En apariencia no tuvo que ver con los trabajos de la refinería sin embargo, las víctimas eran trabajadores.

Posteriormente, el 28 de septiembre del mismo año, ocurrió un accidente de seguridad laboral por exposición a gas tóxico en un tanque, con saldo de un trabajador fallecido y otro más lesionado.

En abril de 2025, una falla técnica en el sistema de cogeneración eléctrica provocó un paro total de operaciones, lo que obligó a suspender de manera automática varias plantas de proceso ante la falta de vapor.

Las autoridades federales describieron esta situación como una situación “menor” y afirmaron que la refinería reanudaría sus actividades sin ningún problema. No obstante, a partir de entonces, los accidentes continuaron.