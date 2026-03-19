FGR investiga causas del incendio en Refinería Olmeca de Dos Bocas en Tabasco

El incendio en la Refinería Olmeca dejó un saldo trágico de cinco personas fallecidas.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación para esclarecer el incendio ocurrido el martes 17 de marzo en la Refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, donde murieron cinco personas y decenas más resultaron afectadas.

A través de un comunicado, la FGR dio a conocer que desplegó policías ministeriales al sitio para realizar inspecciones, entrevistar a testigos y recabar grabaciones de cámaras de seguridad.

A la par, intervinieron peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con experiencia en criminalística de campo, fotografía forense, análisis de incendios y explosiones, así como en mecánica y electricidad, con el objetivo de determinar la secuencia y origen del siniestro.

Comunicado de la FGR sobre el incendio en refinería de Dos Bocas en Tabasco. (FGR)

La Fiscalía, a cargo de Ernestina Godoy, aseguró que agotará todas las diligencias necesarias para esclarecer las causas que derivaron en la tragedia.

¿Cómo inició el incendio en la refinería?

El incendio se desató en la zona perimetral del complejo, después de una explosión registrada cerca de las 6:00 horas, cuando intensas lluvias provocaron la acumulación y desbordamiento de aguas aceitosas –mezclas de agua y residuos de hidrocarburos–.

Esta circunstancia, según explicó Pemex, generó una nube de vapores inflamables que se encendió al contacto con una fuente de calor. Brigadas internas y cuerpos de emergencia lograron sofocar el fuego cerca de dos horas después, en medio de inundaciones y condiciones adversas.

Lluvias y acumulación de hidrocarburos derivan en incendio con cinco víctimas en Tabasco. Credito: especial

Las autoridades reportaron que, además de los cinco fallecidos, al menos una persona resultó lesionada y cerca de un centenar de trabajadores recibieron atención médica en el Centro Social de Paraíso. Entre las víctimas se encontraba Fernando Arias, guardia de seguridad, así como empleados de empresas subcontratadas que quedaron atrapados en un vehículo próximo durante la emergencia.

La Secretaría de Energía y Pemex confirmaron que no se registraron daños estructurales en la planta y que las operaciones de la refinería se mantuvieron tras la emergencia.

El incidente también reavivó reclamos de habitantes y padres de familia, quienes exigieron reubicar escuelas cercanas a la refinería ante posibles riesgos para la salud, y solicitaron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y del titular de la SEP, Mario Delgado, para establecer mesas de diálogo sobre la seguridad en la zona.

El historial de incidentes en la refinería comienza a hacerse largo.

La Refinería Olmeca ya había registrado incidentes previos: en junio de 2023 se incendió una pipa con combustible dentro del complejo; en agosto de ese año, un trabajador falleció durante pruebas en una tubería; y en enero de 2026, se reportó un conato de incendio por pérdida de contención.

Además, el complejo ha enfrentado inundaciones y otros accidentes asociados a los riesgos operativos y climáticos.