Cuenta regresiva para la inauguración del Teleférico de Michoacán donde asistirá Clara Brugada

La inauguración a la cual asistirá la jefa de gobierno Clara Brugada, está programada para el 18 de abril (Foto: Segob Michoacán)

A partir del 18 de abril, Uruapan, Michoacán incorporará un sistema de transporte que reducirá el tiempo de traslado para miles de habitantes. El teleférico, con una longitud de 8.4 kilómetros, ofrecerá una alternativa a los 40 mil usuarios diarios que podrán recorrer la ruta en menos de 30 minutos, lo que representa una disminución del 50 por ciento en los trayectos habituales.

La infraestructura cuenta con seis estaciones, 48 torres y 91 cabinas, y cruzará zonas donde se localizan 8 mil 794 negocios, 92 escuelas y 76 centros culturales y deportivos.

La obra, impulsada por el gobierno estatal, requirió una inversión de 3 mil 200 millones de pesos y su desarrollo se prolongó durante poco más de 30 meses. El financiamiento se realizó sin recurrir a deuda pública.

El proyecto se presenta como una de las intervenciones más relevantes en materia de movilidad urbana en las últimas décadas en Michoacán, con el objetivo de generar beneficios económicos, sociales y turísticos en la región.

El teleférico funcionará con tarifa igual al transporte público tradicional

El costo de acceso para los usuarios será equivalente al del transporte público convencional. Las personas con discapacidad tendrán acceso gratuito, de acuerdo con la política anunciada para promover la inclusión en el sistema.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que el compromiso es ofrecer un servicio moderno, seguro y ágil, sin que esto implique un costo adicional para la población.

Este modelo de operación busca incentivar la adopción del teleférico como medio habitual y facilitar la movilidad entre zonas densamente pobladas, áreas comerciales, instituciones educativas y espacios de convivencia. La expectativa oficial es que la reducción de tiempos y la estabilidad de la tarifa incrementen el flujo de pasajeros desde los primeros días de funcionamiento.

Clara Brugada, invitada a la inauguración

En un video compartido en redes sociales, la mandataria capitalina dio a conocer que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla la invitó a asistir a la inauguración programada para el 18 de abril de este año.

En un video compartido por Clara Brugada a través de sus redes sociales, se ve a Ramírez Bedolla invitando a la jefa de gobierno a visitar tierras michoacanas para la inauguración.

Brugada comentó que para la Ciudad de México, el Cablebús es “el mejor transporte del mundo para los que viven más lejos”, por lo que celebró la inauguración del proyecto en el estado de Michoacán.