México

Edomex lidera la crisis de incendios forestales: 97 siniestros, comunidades movilizadas y la amenaza que no cede

Las altas temperaturas y la insuficiencia de recursos agudizaron la respuesta

Incendio forestal Jilotepec Edomex (Coordinadora de Ejidos y Comunidades del Estado de México A.C./FB)

El Estado de México (Edomex) encabeza la estadística nacional de incendios forestales en lo que va de 2026, acumulando 97 incidentes que lo posicionan como la entidad más afectada, según datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Este fenómeno se presenta en un contexto donde México reporta 640 incendios forestales distribuidos en 26 estados, lo que ha dejado una huella de 22.141 hectáreas afectadas en todo el país.

La emergencia se intensificó en la comunidad ejidal de San Luis Ayucan, en Jilotzingo, donde un incendio iniciado la tarde del jueves lleva dos días activo y ha requerido la movilización de vecinos y autoridades.

Desde las primeras horas del viernes, habitantes de la comunidad ascendieron al cerro para realizar tareas de contención, respondiendo al llamado del comisario ejidal, Israel Márquez, quien convocó a la población para sumar esfuerzos en el combate al fuego.

A las 9:00 del mismo día, los ejidatarios bajaron en busca de refuerzos, al detectar que el avance de las llamas amenazaba con extenderse hacia la parte baja y el sur del cerro.

Las autoridades locales, encabezadas por el alcalde de Jilotzingo Raziel Chavarría, informaron que personal de Protección Civil y Bomberos trabaja desde el jueves en la apertura de brechas cortafuegos para impedir la propagación.

Al cierre del viernes, justo antes de este sábado, se mantenía la expectativa de reanudar las labores de extinción, ya que el incendio seguía fuera de control.

Estadística nacional y superficie afectada

Alcalde de Jilotzigo Raziel Chavarria Chavarria informa sobre los incendios en su municipio Credito: FB/Raziel Chavarria Chavarria

El reporte semanal elaborado por la Coordinación General de Conservación y Restauración y la Gerencia de Manejo de Fuego de Conafor detalla que el Estado de México no solo lidera en número de incendios, sino que se emplaza en el grupo de diez entidades que concentran el 78% del total nacional.

Junto a esta entidad figuran:

  • Morelos (67)
  • Puebla (59)
  • Ciudad de México (58)
  • Michoacán (51)
  • Oaxaca (49)
  • Jalisco (48)
  • Hidalgo (29)
  • Zacatecas (22)
  • Chiapas (20)

Las entidades con mayores superficies afectadas contrastan con las que más reportes concentran.

Oaxaca ostenta la cifra más alta, con 7.070 hectáreas dañadas, seguida por Zacatecas (2.929), Chiapas (2.067), Aguascalientes (1.192), Durango (992), San Luis Potosí (943), Puebla (906), Guerrero (874), Jalisco (793) y el Estado de México (772).

Incendios activos en la región y respuesta ciudadana

Incendio forestal Jilotepec Edomex (Coordinadora de Ejidos y Comunidades del Estado de México A.C./FB)

El fuego en San Luis Ayucan se inscribe en una serie de siniestros recientes en el Valle de México. Vecinos y ejidatarios han intensificado su participación ante la insuficiencia de recursos para el combate.

Además del foco en Jilotzingo, se detectaron incendios en otras zonas de Atizapán de Zaragoza: cerro de la Condesa, Rancho Blanco, Zona Esmeralda, así como detrás de Prado Largo y cerca de la Hacienda de Valle Escondido.

El miércoles anterior, Lomas de Atizapán también resultó afectada frente a la plaza comercial; un día antes, el fuego consumió una amplia franja del Cerro de La Biznaga en Zona Esmeralda.

Las cifras muestran que la problemática rebasa la capacidad de respuesta del municipio de Atizapán de Zaragoza y plantea un escenario complejo para la gestión y prevención de incendios forestales en la temporada actual.

