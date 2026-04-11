Gobierno de la CDMX busca romper un Récord Guinness con la ‘Ola más grande el Mundo’: así puedes registrarte

La organización de la Copa del Mundo en México le dará a los amantes del futbol varias experiencias fuera de la cancha. (Reuters)

La Ciudad de México se prepara para ser, una vez más, el epicentro del entusiasmo futbolístico global. Con la mirada puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Secretaría de Cultura capitalina ha lanzado una convocatoria histórica: imponer un nuevo Récord Guinness con la ejecución de “La Ola” más grande del mundo en el emblemático Paseo de la Reforma.

La cita es el próximo domingo 31 de mayo de 2026. El corredor de Reforma se transformará en un estadio lineal donde miles de ciudadanos y turistas buscarán superar la marca mundial vigente.

Hora de inicio: 10:00 AM.

Lugar: Paseo de la Reforma (CDMX).

Motivo: Celebrar el regreso de la Copa del Mundo a México y homenajear el origen de este gesto universal.

La jefa de Gobierno buscará que mexicanos y turistas se sumen a esta actividad.

El regreso de un símbolo: El origen en el Estadio Azteca

Este desafío no es casualidad. El objetivo de las autoridades de la CDMX es rescatar el significado cultural de “La Ola”. Aunque se disputa su origen exacto en otros deportes, fue durante el Mundial de México 1986 en el Estadio Azteca cuando este fenómeno colectivo se viralizó a nivel planetario, convirtiéndose en un ícono de la alegría mexicana en las tribunas.

“La pelota vuelve a casa y queremos decirle al mundo que la capital está lista para ser protagonista global una vez más”, señaló la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.

Este pequeño, pero significativo gesto ha hecho que los partidos de futbol sean entretenidos para todos los espectadores y pone a México como el epicentro de un ambiente alegre y amable para todo aquel que disfrute de este deporte.

En México, Estados Unidos o cualquier estadio donde vaya el Tri siempre habrá aficionados apoyando al equipo nacional. (CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Gary A. Vasquez)

Cómo participar y logística del evento

Para garantizar que el Récord Guinness sea validado, se requiere una organización impecable. La convocatoria está abierta a todo el público y no tiene costo.

Puntos clave para los asistentes:

Registro previo: Los interesados pueden inscribirse a través del enlace oficial del Gobierno de la CDMX: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc75ow4pOzkHM1Ic63MsnlXAbaswF_22yPhQOmfXN3jdGLd-g/viewform

Registro en sitio: El día del evento se habilitarán códigos QR en puntos estratégicos para el registro de último minuto.

Servicios disponibles: Se instalarán módulos de hidratación, asistencia médica, apoyo logístico y zonas de atención ciudadana a lo largo de la avenida.

La Ciudad de México hará historia en 2026 al ser la primera ciudad en el mundo en albergar tres ediciones de la Copa del Mundo (1970, 1986 y 2026). Este evento de la “Mega Ola” en Reforma es solo el inicio de una serie de actividades culturales y deportivas que buscan calentar motores para la inauguración oficial en el Coloso de Santa Úrsula.

¿Quieres ser parte de la historia? Prepara tu playera de la Selección, llega temprano a Reforma y prepárate para levantar los brazos en este desafío mundialista.