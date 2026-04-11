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Germán Larrea: así logró aumentar su fortuna un 134% en un año la segunda persona más rica de México

El empresario minero Germán Larrea duplicó su riqueza en 2025, consolidándose como el “rey del cobre” y el segundo mexicano más rico, detrás de Carlos Slim

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Una de sus empresas figura como interesada en la adquisición
Germán Larrea, presidente de Grupo México, vio crecer su fortuna tras el alza récord en el precio del cobre durante 2025. Crédito: cuartoscuro

Germán Larrea, presidente de Grupo México y considerado la segunda persona más rica de México, logró aumentar su fortuna en 134% en solo un año gracias al “boom” del cobre y la revalorización de sus negocios mineros y ferroviarios. El patrimonio de Larrea pasó de 28 mil 600 millones de dólares en 2025 a más de 67 mil 100 millones al arranque de 2026, según estimaciones de Forbes.

La clave de este crecimiento fue el alza internacional del cobre, mineral estratégico para la transición energética, la industria tecnológica y la infraestructura eléctrica. Más del 76% de la exposición de Grupo México está ligada a este metal. En los últimos cinco meses, el precio del cobre avanzó 31%, impulsado por la demanda global, la reducción de inventarios en Asia y Europa, y las compras de China para fortalecer sus reservas estratégicas. Este contexto elevó los ingresos del grupo a 18 mil 177 millones de dólares en 2025, mientras que la filial Southern Copper Corp. reportó 9 mil 550 millones de dólares en los primeros nueve meses del año pasado.

La plata y el molibdeno también aportaron al crecimiento. La plata, aunque representa solo 7% de las ventas del grupo, subió 104% en precio durante el mismo periodo, mientras que el molibdeno, con casi 10% de los ingresos, registró un avance de 3.8%. Estos resultados se reflejaron en la Bolsa Mexicana de Valores, donde las acciones de Grupo México acumularon un rendimiento de 71% en cinco meses, fortaleciendo el patrimonio del empresario.

La diversificación fue otro factor. Grupo México opera una de las redes ferroviarias más grandes del país y participa en infraestructura y entretenimiento (Cinemex). Esto permitió amortiguar caídas como la de 2023, cuando la fortuna de Larrea bajó a 26 mil 600 millones de dólares. El equilibrio de sus divisiones y la visión de largo plazo, con inversiones de capital superiores a 15 mil millones de dólares para la década, ayudaron a sostener el repunte.

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Larrea es la segunda persona más rica de México, solo por detrás de Carlos Slim. Foto: Cuartoscuro

Historia de Larrea

Nacido en la Ciudad de México en 1953, Larrea dirige el grupo desde 1994, consolidando un imperio minero-industrial basado en recursos naturales y transporte. La mayor parte de su riqueza proviene de su participación accionaria en Grupo México y Southern Copper, lo que lo posiciona como uno de los empresarios más influyentes de América Latina y el segundo mexicano más rico, solo detrás de Carlos Slim.

El auge de los metales y la transición energética mundial redefinieron el ranking de las grandes fortunas. Larrea se consolidó como “el rey del cobre”, un ejemplo de cómo el comportamiento de los commodities puede transformar patrimonios en cuestión de meses.

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