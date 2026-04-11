¿Falleció Marco Antonio Solís? Esto se sabe

La trayectoria y la presencia constante del artista demostraron que ninguna noticia infundada opaca su carrera

Durante este sábado 11 de abril, rumores sobre la presunta muerte de Marco Antonio Solís circularon ampliamente en redes sociales, provocando confusión y alarma entre sus seguidores.

Un video manipulado, en particular en TikTok, utilizó inteligencia artificial para simular la noticia sobre el fallecimiento del cantante, lo que se hizo viral rápidamente y generó miles de reproducciones.

La información sobre la supuesta muerte de Solís resultó falsa. No existe ningún comunicado oficial de familiares ni de su equipo de representantes que respalde la versión de su fallecimiento.

Origen y viralización del rumor en 2026

No existe ningún comunicado oficial de familiares ni de su equipo de representantes que respalde la versión de su fallecimiento. (TikTok)

El rumor surgió desde enero cuando se viralizó un video en TikTok generado con inteligencia artificial y fue retomado actualmente en abril del 2026. En dicho material, se afirmaba que Marco Antonio Solís había muerto a causa de un paro cardíaco mientras estaba con su familia.

La publicación fue replicada en otras plataformas como Facebook, donde las imágenes y mensajes alusivos al luto incrementaron la confusión.

El video y las publicaciones relacionadas alcanzaron miles de reproducciones llevando a muchos usuarios a compartir la noticia sin verificar su autenticidad.

Este fenómeno evidenció una vez más el impacto de la desinformación en el entorno digital, especialmente cuando se utilizan recursos tecnológicos para simular hechos sensibles.

Desmentidos y evidencia de actividad pública

Plataformas y medios de verificación catalogaron la noticia como “fake news”(Instragram/marcoantoniosolis_oficial)

A pesar de la viralización de las publicaciones, ninguna fuente oficial confirmó el fallecimiento de Solís. El propio cantante mantuvo actividad pública y en redes sociales, descartando indirectamente los rumores al compartir contenido reciente.

Plataformas y medios de verificación catalogaron la noticia como “fake news”. Entre las recomendaciones difundidas ante el caso, se insistió en consultar únicamente medios confiables y plataformas dedicadas a combatir la desinformación antes de dar por cierta cualquier noticia viral.

Carrera y legado de Marco Antonio Solís

Marco Antonio Solís es reconocido como uno de los artistas más influyentes de la música latinoamericana. Nacido en Michoacán, México, inició su trayectoria musical en la década de 1970 como fundador y vocalista de Los Bukis. Con este grupo, Solís consolidó una carrera marcada por éxitos como “Tu cárcel” y “Como fui a enamorarme de ti”.

A partir de los años 90, desarrolló una prolífica carrera como solista, lanzando álbumes que lo posicionaron en la cima de las listas de música regional mexicana y balada romántica. Ha compuesto más de 300 canciones y su repertorio abarca géneros como la cumbia, la salsa y el pop latino.

Solís ha sido galardonado con varios premios internacionales, incluidos Grammy Latinos, y goza de reconocimiento tanto en América Latina como en Estados Unidos.

Su obra es considerada fundamental para la música en español y, a lo largo de los años, se ha mantenido vigente con giras internacionales y colaboraciones con otros artistas destacados.

Características y peligros de la desinformación en 2026

El caso de Marco Antonio Solís en 2026 se suma a una tendencia creciente de rumores falsos sobre figuras públicas, potenciados por el uso de inteligencia artificial y estrategias de viralización en redes sociales.

Especialistas advirtieron sobre el riesgo de interactuar con enlaces asociados a estas publicaciones, ya que pueden redirigir a portales sospechosos, intentos de fraude o robo de datos personales.

Contexto y reincidencia del rumor

No es la primera vez que el cantante es blanco de este tipo de desinformación. Desde 2014, 2024 y enero de este año han circulado en varias ocasiones rumores similares sobre su muerte, todos desmentidos posteriormente por medios y verificadores.