Esta es la amenaza de boicot al Mundial en México por parte de transportistas y campesinos

Una serie de bloqueos en las principales carreteras de Sinaloa ha afectado la circulación de vehículos (X@GN_Carreteras)

Organizaciones de campesinos y transportistas rompieron el viernes 10 de marzo el diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), al negarse a retirar los bloqueos que mantenían en tres puntos carreteros de Sinaloa.

Los dirigentes aseguraron que la exigencia de Segob representaba “ponerles la bota sobre el cuello” y rechazaron la condición para ingresar al Palacio de Cobián, donde pretendían tener un diálogo con autoridades.

Ante el quiebre, los representantes de campesinos y transportistas anunciaron una nueva jornada de bloqueos carreteros y advirtieron que la negativa al diálogo podría intensificar las protestas.

Una comisión de 40 personas estaba por ingresar a la sede de la Segob cuando recibió la instrucción de no continuar.

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Del mismo modo, advirtieron que podrían boicotear el Mundial 2026, luego de cuatro meses sin acuerdos sobre sus demandas económicas y de seguridad.

Baltazar Valdez, dirigente de Campesinos Unidos de Sinaloa, afirmó:

“Que no se les olvide, y este es mensaje para el gobierno, viene el mundial, que no se espanten si esto sigue creciendo y bloqueemos ese evento donde verdaderamente se está yendo el recurso de este país para los organizadores, pero para el campo no hay ni un centavo”.

De forma paralela, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) exigió que el Gobierno garantizara seguridad en carreteras, erradicara extorsiones y redujera el precio de los combustibles.

David Estévez, presidente nacional de la ANTAC, afirmó que sus agremiados “no querían tomarse la foto” ni participar de reuniones protocolarias.

Estévez insistió: “Queremos que haya solución porque mientras nuestros compañeros siguen siendo desaparecidos en carreteras, siguen siendo muertos, sigue habiendo corrupción”.

Por parte de las autoridades federales, representantes de las secretarías de Agricultura e Infraestructura y el subsecretario César Yáñez Centeno permanecieron en la sede de Segob listos para el diálogo, aunque, según declaraciones de los propios gremios, nunca existieron condiciones compatibles para una negociación efectiva.

El conflicto amenazó con desplazarse del ámbito carretero hacia los escenarios de mayor visibilidad internacional, mientras siguió sin resolverse la exigencia de soluciones para agricultores y transportistas.