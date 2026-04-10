México

Transportistas rompen diálogo con el gobierno: seguirán los bloqueos carreteros

Los manifestantes se niegan a liberar las carreteras que permanecen cerradas en al menos tres estados

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Bloqueo de transportistas( FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)
Bloqueo de transportistas( FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y organizaciones de productores agrícolas suspendió el diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob) al cancelar, este viernes en la Ciudad de México, la reunión prevista para negociar acuerdos y garantías para el sector agrícola y de transporte.

Un diálogo condicionado con Segob

El motivo principal es la exigencia de las autoridades federales para que los manifestantes retiren las tomas de carreteras que permanecen en al menos tres estados, lo que llevó al rompimiento inmediato de las conversaciones.

De acuerdo con el representante del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, Heraclio Rodríguez, la condición impuesta por el gobierno federal para liberar las vías fue considerada inaceptable.

El diálogo con el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, se mantiene cancelado mientras la exigencia de despeje carretero siga sobre la mesa.

Rodríguez declaró: “Nos quieren condicionar a que liberemos las carreteras donde están los compañeros. Nosotros no vamos a aceptar más condiciones”, y advirtió que, ante la postura oficial, los dirigentes regresarían a sus entidades.

Demandas que no se han cumplido por completo

La mañana de este viernes, delegados de ambos sectores acudieron a las oficinas de Segob con el objetivo de negociar cinco puntos esenciales: precios justos para productores, subsidios al diésel y condiciones de seguridad para los transportistas, entre otros temas centrales.

El líder del campo también acusó que a su llegada, las instalaciones de la secretaría se encontraban llenas de policías y granaderos, la reunión estaba pactada para que acudieran 60 representantes a nivel nacional, sin embargo, ya en el lugar, condicionaron la entrada a solo 40:

Cuando el Estado no tiene voluntad y no tiene capacidad para responder a los planteamientos que se han venido haciendo desde las organizaciones de la sociedad civil, siempre intervienen con la policía para tratar de amedrentar y detener a todos los compañeros”.

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