Dayra Michell, de 18 años, fue encontrada asesinada en La Paz, BC, estaría embarazada

Dayra Michell Gerarldo Mendoza fuye encontrada asesinada con huellas de violencia, por lo que se investiga su muerte como feminicidio Foto: Protocolo Alba

Una joven identificada como Dayra Michell Geraldo Mendoza, de 18 años, es localizada sin vida en el municipio de La Paz, Baja California Sur, pocas horas después de haber sido reportada como desaparecida.

La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur investiga el caso con el protocolo de feminicidio por las señas de violencia halladas en el cuerpo, mientras peritos y agentes ministeriales trabajan en la recolección de pruebas para el esclarecimiento de los hechos.

El cuerpo fue hallado con signos de violencia

La noche del jueves 9 de abril, aproximadamente a las 22:25 horas, las autoridades estatales reciben el aviso sobre la presencia de un cuerpo femenino sin vida en el interior de una vivienda ubicada en la calle Emiliano Zapata, colonia Centro de la comunidad de San Juan de los Planes, en las afueras de la capital. Elementos de seguridad y peritos de la Dirección de Investigación Criminal llegan al lugar y confirman que el cuerpo presentaba visibles huellas de violencia.

La escena es inmediatamente asegurada y procesada conforme a los protocolos de investigación de feminicidio, a cargo de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Feminicidio. La identificación preliminar establece que se trata de Dayra Michell, quien había sido reportada como desaparecida horas antes y cuya búsqueda ya se había difundido mediante una cédula del Protocolo Alba.

El mismo día que se activa la alerta por desaparición, la joven es localizada sin vida. El cuerpo es trasladado al Servicio Médico Forense para determinar con precisión la causa de la muerte.

Peritos y agentes ministeriales analizan la evidencia

Personal especializado de la Dirección de Investigación Criminal realiza el levantamiento de indicios al interior del domicilio. Estas pruebas serán integradas en la carpeta de investigación para esclarecer el crimen con rigor científico. El proceso incluye la coordinación con la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, en consonancia con una perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, como subrayan las autoridades.

La carpeta de investigación queda abierta bajo el protocolo correspondiente a feminicidio. Las autoridades estatales confirmaron la identidad oficial de la víctima y recaban detalles clave para la investigación.

El cuerpo sin vida de Dayra Michell fue hallado dentro de un domicilio ubicado en la calle Emiliano Zapata, entre Manuel Alemán Valdéz y Melitón Albañez, en la colonia Centro de Los Planes Foto: Maps

Horas antes, la búsqueda se había activado oficialmente

La tarde del jueves, la Procuraduría difunde la ficha de búsqueda de Dayra Michell Geraldo Mendoza, donde se describe que la joven había sido vista por última vez ese mismo día en Los Planes, una delegación del municipio de La Paz. La ficha detalla que vestía una falda blanca, blusa color pistache, y contaba con un tatuaje de mariposa y otro de Hello Kitty como señas particulares.

La alerta movilizó a familiares y vecinos; sin embargo, hacia el final de esa noche, la noticia de su hallazgo sin vida confirma el temor de quienes participaron en la búsqueda.

Investigación apunta a presunto feminicida; hallarían cuerpo de su empleador

Medios locales han dado versiones extraoficiales de su embarazo, asimismo la posible implicación de un hombre identificado como Manuel “N”, presunto empleador de Dayra Michell, quien habría sido localizado sin vida poco después del hallazgo de la joven. Según reportes iniciales, su cuerpo es encontrado colgado de un árbol, aunque otras versiones señalan un posible involucramiento de un exnovio como agresor. Hasta ahora, no existe confirmación oficial sobre estas líneas de investigación por parte de las autoridades estatales.

La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur mantiene en reserva los detalles sobre la identidad y el móvil, mientras continúa el análisis de los indicios recogidos en la escena.

Indicios y protocolos activados para esclarecer el feminicidio en Baja California Sur

El caso de Dayra Michell Geraldo Mendoza forma parte de los expedientes investigados bajo protocolo de feminicidio en el estado, un procedimiento que implica la participación de unidades especializadas y el procesamiento científico de la escena, así como la movilización de recursos para esclarecer los hechos y establecer si existen más personas involucradas.

Las autoridades reiteran su compromiso para dar seguimiento a las líneas de investigación y trabajan en la identificación plena de responsables, sin descartar ninguna hipótesis.

Puntos clave:

Dayra Michell, joven de 18 años desaparecida, es localizada sin vida con signos de violencia en la colonia Centro de Los Planes, La Paz, Baja California Sur.

La fiscalía estatal activa protocolos de feminicidio y realiza el procesamiento técnico de la escena; el caso queda abierto bajo esta línea de investigación.

Reportes iniciales refieren la muerte del presunto empleador de la joven, aunque la autoridad aún no confirma oficialmente responsables ni descarta otras hipótesis.