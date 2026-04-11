Certificación laboral en el campo: propuesta de senadora busca elevar estándares y proteger a trabajadores

La senadora Geovanna Bañuelos impulsa un dictamen que vincula el éxito exportador del sector agroalimentario con el cumplimiento de derechos laborales

En el centro del debate legislativo, la senadora Geovanna Bañuelos colocó una problemática histórica: la precariedad laboral en el campo mexicano. Desde la presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la legisladora defendió un dictamen orientado a establecer un sistema de certificación laboral que permita garantizar condiciones dignas para quienes sostienen uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional.

Durante su intervención, subrayó que el crecimiento del sector agroalimentario no puede seguir desligado de la justicia laboral. De acuerdo con los datos expuestos, alrededor de tres millones de personas trabajan en actividades agrícolas, y ocho de cada diez lo hacen en condiciones de informalidad. Esta situación implica la ausencia de seguridad social, contratos formales y acceso a derechos básicos.

Certificación laboral: eje de la propuesta

El dictamen impulsado por Geovanna Bañuelos plantea la implementación de mecanismos de verificación que obliguen a las empresas agroexportadoras a acreditar el cumplimiento de sus responsabilidades laborales. Esto incluye garantizar seguridad social, condiciones de trabajo adecuadas y respeto a los derechos de los trabajadores.

La propuesta cobra relevancia en un contexto donde el sector agroalimentario representa más del 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y mantiene una balanza comercial positiva. México se ha consolidado como un actor clave en la exportación de productos agrícolas; sin embargo, este posicionamiento no ha ido acompañado de mejoras proporcionales en las condiciones laborales del campo.

La legisladora fue enfática al señalar que no es sostenible que los productos mexicanos cumplan con estándares internacionales de calidad para exportación, mientras quienes los producen continúan en situación de vulnerabilidad.

Geovanna Bañuelos durante su intervención en el Senado, donde impulsó una certificación laboral para mejorar las condiciones de los trabajadores del campo mexicano

Competitividad con justicia social

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es articular la competitividad económica con la justicia social. La certificación laboral no solo funcionaría como un mecanismo de regulación interna, sino también como una herramienta para fortalecer la reputación internacional de los productos mexicanos.

En mercados globales cada vez más exigentes, el cumplimiento de estándares laborales y sociales se ha convertido en un factor determinante. Bajo esta lógica, la propuesta busca que México no solo compita en calidad y volumen, sino también en responsabilidad social.

Enfoque ambiental y sostenibilidad

El dictamen también incorpora un componente ambiental al reconocer la relación entre la degradación de los ecosistemas y la precarización de las comunidades rurales. En este sentido, la certificación contempla medidas orientadas a prevenir la deforestación y promover prácticas productivas sostenibles.

Este enfoque integral apunta a transformar el modelo agroexportador mexicano, alineándolo con criterios de sostenibilidad y respeto al entorno natural. La iniciativa reconoce que el deterioro ambiental impacta directamente en las condiciones de vida de las comunidades rurales, por lo que ambas problemáticas deben abordarse de manera conjunta.

Hacia un nuevo modelo agroalimentario

Con esta propuesta, Geovanna Bañuelos perfila una agenda que busca redefinir las reglas del sector agroalimentario en México. La certificación laboral se presenta como un instrumento para equilibrar la balanza entre crecimiento económico y derechos laborales.

El debate en el Senado abre la puerta a una posible transformación estructural del campo mexicano, donde los trabajadores dejen de ser el eslabón más vulnerable de la cadena productiva y se conviertan en el eje central de la política pública.

De avanzar esta iniciativa, México podría dar un paso relevante hacia un modelo más justo, competitivo y sostenible, en el que el éxito exportador no se construya a costa de la dignidad laboral.