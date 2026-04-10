México

Préstamo para pensionados del IMSS 2026: cómo solicitarlo y cuáles son los requisitos

Descubre los pasos para acceder al financiamiento cuidando tus datos y agilizando el trámite desde casa

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Solo las entidades financieras autorizadas con convenio vigente pueden otorgar créditos a pensionados del IMSS (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) si necesitan un préstamo pueden solicitar un crédito para pensionados de manera fácil y desde casa a través de la opción “Tu Préstamo Fácil y Seguro” que ofrece el mismo instituto; y, lo mejor, cuenta con protección de datos personales.

El trámite está disponible durante todo el año únicamente para quienes tienen pensión vigente y registro actualizado ante el IMSS.

El primer paso para acceder a este crédito consiste en elegir una entidad financiera autorizada. Solo las instituciones con convenio vigente con el IMSS pueden otorgar estos préstamos. Toda la información y el seguimiento de la solicitud se concentran en el portal oficial de pensiones del IMSS, donde existen mecanismos para canalizar dudas y resolver cualquier situación vinculada al trámite.

El IMSS enfatiza que la solicitud debe realizarse exclusivamente a través de su portal para evitar fraudes y proteger la información personal de los pensionados.

El monto y las condiciones del préstamo varían dependiendo de cada institución financiera, por lo que se recomienda comparar opciones antes de tomar una decisión.

Durante el proceso la plataforma valida automáticamente la vigencia de la pensión y el registro del solicitante. Si algún requisito no se cumple, el sistema notificará de inmediato el error y permitirá corregirlo antes de continuar.

Paso a paso para solicitar un préstamo como pensionado del IMSS

Un hombre y una mujer mayores están de pie frente a un mostrador, interactuando con una empleada joven sentada. La mujer apunta a un monitor, el hombre sostiene papeles.
El monto y las condiciones del préstamo varían dependiendo de cada institución financiera (Imagen Ilustrativa Infobae)

  • Verifica que tienes pensión vigente y que tus datos están actualizados ante el IMSS.
  • Ingresa al portal oficial: www.imss.gob.mx/pensiones.
  • Consulta la lista de entidades financieras autorizadas con convenio vigente.
  • Elige la financiera más conveniente después de comparar condiciones y requisitos.
  • Inicia el trámite en línea seleccionando la opción de préstamo para pensionados.
  • Captura tus datos personales, información de la pensión y adjunta los documentos solicitados por la entidad elegida.
  • Realiza todo el proceso únicamente a través del portal oficial para proteger tu información.
  • La plataforma verificará automáticamente la vigencia de tu pensión y validará tus datos.
  • Envía la solicitud y guarda el comprobante o folio generado.
  • Consulta el estatus y seguimiento del préstamo en el mismo portal.
  • Si tienes dudas, utiliza los mecanismos de contacto del portal para recibir orientación.
  • Antes de proporcionar información personal, valida que la financiera elegida esté en el listado autorizado.

Consideraciones específicas del trámite

Una mujer en edad de jubilación trabajando con su ordenador (Freepik)
La entidad financiera NO deberá cobrar comisiones por pagos o liquidación anticipada (Freepik)

  • El descuento mensual en ningún caso excederá del 30 % del monto de tu pensión mensual.
  • Considerando el descuento mensual, tu pensión no podrá reducirse a una cantidad inferior al promedio de las pensiones garantizadas (un salario mínimo y 60 años de edad) según la tabla del artículo 170 de la Ley del Seguro Social vigente.
  • El plazo del préstamo no debe exceder de 60 meses.
  • Se recomienda consultar las condiciones ofrecidas por la entidad financiera antes de solicitarlo.
  • La entidad financiera que te otorgue el préstamo te entregará un ejemplar del contrato y de la Carta de Libranza, debidamente llenados. La Carta de Libranza contiene el importe del préstamo solicitado, descuento mensual, el plazo y el Costo Anual Total (CAT). También debe contar con tu firma y huella digital.
  • La cantidad solicitada del préstamo debe coincidir con el depósito realizado por la entidad financiera en la cuenta donde recibes tu pensión, dentro de un plazo no mayor a cinco días en horario bancario.
  • Si cambias tu cuenta bancaria para el pago de tu pensión ante el IMSS, no podrás solicitar un préstamo en esta modalidad durante tres meses.
  • La entidad financiera NO deberá cobrar comisiones por pagos o liquidación anticipada.

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