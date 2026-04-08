Nuevo convenio FONACOT-SNDIF: ¿Quiénes podrán acceder a este crédito de bajo costo y cómo se tramita?

El convenio entre FONACOT y SNDIF facilitará el acceso a créditos de bajo costo para miles de trabajadoras y trabajadores del DIF Nacional (Comunicación Institucional FONACOT)

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) firmaron un convenio estratégico de difusión y colaboración para fortalecer la economía de las familias mexicanas y garantizar el derecho de las y los trabajadores a un financiamiento de bajo costo.

El acto fue encabezado por las titulares del Instituto FONACOT, Laura Fernanda Campaña Cerezo, y del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez.

La directora general del SNDIF, María del Rocío García Pérez, consideró que este convenio se integra al patrimonio de los derechos laborales del personal de la institución, reflejando una convicción compartida con el Instituto FONACOT para traducirlos en beneficios concretos y directos.

“El acceso al crédito justo no es un lujo, es una herramienta de dignidad”, afirmó la funcionaria.

“El crédito FONACOT –puntualizó–, es una de las opciones de financiamiento más contributivas para los trabajadores formales de México, porque el acceso al crédito justo no es un lujo, es una herramienta de dignidad”.

(Comunicación Institucional FONACOT)

¿Cómo obtener un crédito FONACOT?

Actualmente el procedimiento para tramitar un crédito Fonacot es el siguiente y está disponible para todos los trabajadores beneficiarios del programa:

1. Verifica que cumples con los requisitos- Ser trabajador activo y estar dado de alta en una empresa afiliada a FONACOT.- Estar al corriente en tus pagos (en caso de renovación).- No haber ejercido la cobertura por pérdida de empleo.- Haber pagado al menos una tercera parte del plazo del crédito anterior (si deseas renovar).

2. Reúne la documentación necesaria- Identificación oficial vigente.- Comprobante de domicilio.- Los cuatro últimos recibos de nómina.- último estado de cuenta de tarjeta de débito a tu nombre (vigencia máxima de tres meses y debe tener CLABE interbancaria).- Verifica con tu banco que no tengas límite para depósitos, ya que esto podría impedir que se deposite tu crédito.

3. Solicita el crédito- Acude a una sucursal de FONACOT o utiliza los servicios en línea del instituto.- Presenta tu documentación para iniciar el trámite.- Si es necesario, actualiza tus datos personales.

4. Recibe el crédito- El monto autorizado se deposita directamente en tu cuenta bancaria.- Podrás disponer del efectivo para cubrir cualquier necesidad o mejorar tu calidad de vida.

5. Realiza los pagos- El pago del crédito se descuenta automáticamente de tu nómina.- Puedes elegir el plazo que mejor se adapte a ti: 6, 12, 18, 24 o 30 meses.- No se cobra comisión por apertura ni por renovación.

6. Beneficios adicionales- Tasas de interés preferenciales.- Seguro de crédito por pérdida de empleo, fallecimiento, incapacidad o invalidez total y permanente (mayor al 75%).

Para más información y requisitos específicos, consulta el portal oficial de FONACOT.

Beneficios directos y alcance del convenio

El convenio firmado proyecta que más de 3 mil 600 trabajadoras y trabajadores del SNDIF accedan a financiamiento y aprovechen plenamente un sistema diseñado para elevar su calidad de vida, con lo que se garantiza que los beneficios de las instituciones públicas lleguen directamente a quienes sirven al país.

Firma del convenio de colaboración entre el Sistema Nacional DIF y el Instituto FONACOT (Comunicación Institucional FONACOT)

Los beneficios y las jornadas de orientación financiera serán una constante para la fuerza laboral del DIF Nacional durante los próximos años. Se pretende la promoción de la equidad de las y los trabajadores, al colocarlos en el centro de las políticas del Gobierno Federal.