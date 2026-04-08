México

Nuevo convenio FONACOT-SNDIF: ¿Quiénes podrán acceder a este crédito de bajo costo y cómo se tramita?

Una alianza buscará facilitar el acceso a financiamiento en beneficio de miles de familias mexicanas

Guardar
Dos mujeres, una con chaqueta verde y otra con chaleco estampado, firman documentos en una mesa de madera. Banners de instituciones gubernamentales al fondo
El convenio entre FONACOT y SNDIF facilitará el acceso a créditos de bajo costo para miles de trabajadoras y trabajadores del DIF Nacional (Comunicación Institucional FONACOT)

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) firmaron un convenio estratégico de difusión y colaboración para fortalecer la economía de las familias mexicanas y garantizar el derecho de las y los trabajadores a un financiamiento de bajo costo.

El acto fue encabezado por las titulares del Instituto FONACOT, Laura Fernanda Campaña Cerezo, y del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez.

La directora general del SNDIF, María del Rocío García Pérez, consideró que este convenio se integra al patrimonio de los derechos laborales del personal de la institución, reflejando una convicción compartida con el Instituto FONACOT para traducirlos en beneficios concretos y directos.

“El acceso al crédito justo no es un lujo, es una herramienta de dignidad”, afirmó la funcionaria.

“El crédito FONACOT –puntualizó–, es una de las opciones de financiamiento más contributivas para los trabajadores formales de México, porque el acceso al crédito justo no es un lujo, es una herramienta de dignidad”.

Dos mujeres sentadas frente a una mesa de madera. Detrás hay un cartel de Fonacot, la bandera de México y el logo "DIF" en una pared marrón
(Comunicación Institucional FONACOT)

¿Cómo obtener un crédito FONACOT?

Actualmente el procedimiento para tramitar un crédito Fonacot es el siguiente y está disponible para todos los trabajadores beneficiarios del programa:

1. Verifica que cumples con los requisitos- Ser trabajador activo y estar dado de alta en una empresa afiliada a FONACOT.- Estar al corriente en tus pagos (en caso de renovación).- No haber ejercido la cobertura por pérdida de empleo.- Haber pagado al menos una tercera parte del plazo del crédito anterior (si deseas renovar).

2. Reúne la documentación necesaria- Identificación oficial vigente.- Comprobante de domicilio.- Los cuatro últimos recibos de nómina.- último estado de cuenta de tarjeta de débito a tu nombre (vigencia máxima de tres meses y debe tener CLABE interbancaria).- Verifica con tu banco que no tengas límite para depósitos, ya que esto podría impedir que se deposite tu crédito.

3. Solicita el crédito- Acude a una sucursal de FONACOT o utiliza los servicios en línea del instituto.- Presenta tu documentación para iniciar el trámite.- Si es necesario, actualiza tus datos personales.

4. Recibe el crédito- El monto autorizado se deposita directamente en tu cuenta bancaria.- Podrás disponer del efectivo para cubrir cualquier necesidad o mejorar tu calidad de vida.

5. Realiza los pagos- El pago del crédito se descuenta automáticamente de tu nómina.- Puedes elegir el plazo que mejor se adapte a ti: 6, 12, 18, 24 o 30 meses.- No se cobra comisión por apertura ni por renovación.

6. Beneficios adicionales- Tasas de interés preferenciales.- Seguro de crédito por pérdida de empleo, fallecimiento, incapacidad o invalidez total y permanente (mayor al 75%).

Para más información y requisitos específicos, consulta el portal oficial de FONACOT.

Beneficios directos y alcance del convenio

El convenio firmado proyecta que más de 3 mil 600 trabajadoras y trabajadores del SNDIF accedan a financiamiento y aprovechen plenamente un sistema diseñado para elevar su calidad de vida, con lo que se garantiza que los beneficios de las instituciones públicas lleguen directamente a quienes sirven al país.

Una mujer de cabello oscuro, vestida de verde, firma un gran póster blanco en un atril. Detrás, una bandera mexicana y un cartel de FONACOT
Firma del convenio de colaboración entre el Sistema Nacional DIF y el Instituto FONACOT (Comunicación Institucional FONACOT)

Los beneficios y las jornadas de orientación financiera serán una constante para la fuerza laboral del DIF Nacional durante los próximos años. Se pretende la promoción de la equidad de las y los trabajadores, al colocarlos en el centro de las políticas del Gobierno Federal.

Temas Relacionados

creditoFonacotdifTramitesprestamosmexico-noticiasmexico-serviciosNewsroom MX

Más Noticias

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Diariamente y cada hora se realiza un monitoreo de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Nueva credencial del Servicio Universal de Salud en México: para qué sirve y en qué trámites podrás usarla

El registro para la Credencial Universal de Salud iniciará en abril de 2026 con adultos mayores de 85 años

Nueva credencial del Servicio Universal de Salud en México: para qué sirve y en qué trámites podrás usarla

Estrés: el enemigo silencioso que debilita cuerpo y mente

Expertos de la UNAM advierten que identificar el estrés a tiempo es fundamental para evitar daños duraderos en el organismo

Estrés: el enemigo silencioso que debilita cuerpo y mente

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este miércoles

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este miércoles

Cómo preparar gelatina de mango casera: un postre nutritivo y bajo en calorías

Este postre se convierte en una opción ligera y nutritiva para quienes buscan controlar su peso o reducir el consumo de calorías

Cómo preparar gelatina de mango casera: un postre nutritivo y bajo en calorías
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tres cárteles, dos capturas y una traición: la historia de “El 85”, el capo que rompió con “El Mencho” y se declaró culpable en EEUU

Tres cárteles, dos capturas y una traición: la historia de “El 85”, el capo que rompió con “El Mencho” y se declaró culpable en EEUU

Dany ZR admite participación en accidente que dejó más de 50 migrantes muertos en 2021 por volcadura de tráiler en Chiapas

EEUU sentencia a mexicano por intentar ingresar 1.4 millones de dólares en cocaína por el puente internacional McAllen-Hidalgo

Detienen a mexicano en la frontera que llevaba cargamento millonario de metanfetamina escondida en bolsas de cuero

Vinculan a proceso a dos integrantes de “El Animal”, banda dedicada al robo de transporte de carga en la México-Querétaro

ENTRETENIMIENTO

Fans mexicanas de NCT despiden a Mark Lee con camiones de apoyo tras su salida del grupo de K-pop

Fans mexicanas de NCT despiden a Mark Lee con camiones de apoyo tras su salida del grupo de K-pop

Alfredo Adame expone su experiencia con Alberto del Río en La Granja VIP tras detención por violencia familiar

Christian Nodal recicla frases de amor: dedica a Ángela Aguilar las mismas palabras que a Belinda

Raúl de Molina enfurece contra Christian Nodal por negarle entrevista y sugiere manipulación

De Ángela Aguilar a Juan de Dios Pantoja: famosos que han aparecido en las “Frutinovelas”

DEPORTES

Estos son los jugadores de Atlas que llegarán a Santos tras su inminente venta

Estos son los jugadores de Atlas que llegarán a Santos tras su inminente venta

Esposa de Alberto del Río ratifica denuncia por violencia familiar: qué pena podría enfrentar

Estas son las mejoras que 'Checo' Pérez y Cadillac presentarán para el Gran Premio de Miami

Julio César Chávez confiesa las secuelas que le dejó el boxeo: “Se me olvidan cosas”

Diablos Rojos vs Piratas de Campeche: cuánto cuestan los boletos para el Opening Day en el Estadio Alfredo Harp Helú