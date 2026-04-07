Créditos ISSSTE 2026: cómo solicitar uno de los más de 13 mil préstamos que otorgan

El depósito de los recursos aprobados de préstamos personales ISSSTE se realiza directamente en la cuenta bancaria de los beneficiarios, sin costos extras.

El Programa Anual de Préstamos Personales 2026 del ISSSTE otorga apoyos económicos a trabajadores, pensionados y jubilados del sector público mediante un proceso transparente y digital. Todos los trámites son gratuitos, sin intermediarios; y cuentan con las modalidades ordinario, exclusivos para pensionados, especial y conmemorativo, cada una pensada para satisfacer las necesidades de los derechohabientes.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (ISSSTE) entregó 13 mil 574 préstamos personales a nivel nacional en las distintas categorías.

“Del total, 5 mil 038 corresponden a préstamos ordinarios; 651 a préstamos exclusivos para pensionados; 5 mil 252 a préstamos especiales; y 2 mil 633 a préstamos conmemorativos”, informó la dependencia.

Todos los trámites son gratuitos y sin intermediarios; y cuentan con las modalidades ordinario, exclusivos para pensionados, especial y conmemorativo (Infobae).

Cómo tramitar un préstamo personal en el ISSSTE

1. Consulta de requisitos: Verifica en la página oficial del ISSSTE que cumples con los requisitos para solicitar el préstamo.

Los requisitos son:

Tener un mínimo de seis meses de antigüedad de incorporación total al régimen de seguridad social del ISSSTE.

No contar con un préstamo personal vigente, ni tener un adeudo con el Instituto por este concepto.

Contar con una capacidad de endeudamiento que no exceda el 50% del salario básico del trabajador, o bien, del 50% del valor de la pensión

2. Registro en línea: se debe acceder al Portal oficial de préstamos personales del Instituto: el portal ASISSSTE, llenar el formulario y elegir la modalidad de préstamo que se desea solicitar.

Los datos que hay que tener a la mano son: CURP, una cuenta de correo electrónico, número de teléfono y el tipo de préstamo solicitado, el ISSSTE informó que una vez realizada la asignación no hay cambios de tipos de préstamos.

El portal ofrece las siguientes opciones en el apartado de servicios económicos:

Simulación de préstamo Registro a la asignación de préstamos Registro a préstamos emergentes Consultar resultados Otorga tu préstamo Agendar citas Educación y cultura financiera

3. Revisión y validación: El sistema valida automáticamente la información registrada y verifica la disponibilidad de recursos y el cumplimiento de los requisitos.

4. Notificación de resultado: Los resultados se pueden consultar a través del mismo portal ASSISTE y también a través del correo electrónico del solicitante. De acuerdo con la dependencia, las asignaciones se realizan todos los lunes.

5. Formalización del crédito: Una vez asignado el crédito es necesario realizar lo siguiente:

Realizar otorgamiento en la oficina virtual (SINAVID), se debe contar con el talón de pago para verificar la plaza, un estado de cuenta bancaria para el registro de la cuenta clave interbancaria de no contar con una ya registrada, o simplemente validar que la cuenta sea del beneficiario.

6. Recepción de recursos: Tras la formalización, el monto aprobado se deposita directamente en la cuenta del derechohabiente.

“Con estas acciones, el ISSSTE fortalece el bienestar financiero de las personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas, mediante el acceso oportuno a créditos personales.”, mencionó el instituto en el comunicado.

Resultados del Programa Anual de Préstamos Personales 2026 . (ISSSTE)